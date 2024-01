“La culpa es tuya”: atacan a Yeferson Cossio por grave descuido con una de sus mascotas

Yeferson Cossio recibió una gran cantidad de comentarios negativos en un post de Instagram, luego de que varios internautas aseguraran que tuvo un gran descuido con una de sus mascotas, lo que pudo haber terminado en una situación muy triste para él y para el animal. Sin embargo, el joven no se quedó callado ante las críticas.

El influencer ha dejado claro en más de una oportunidad lo mucho que se preocupa por los animales, en especial por sus mascotas, compartiendo en diferentes ocasiones todas las atenciones y cuidados que reciben, desde grandes espacios para que puedan correr y divertirse hasta dietas personalizadas.

Puede leer: “Mis tendones no reaccionan”: Yeferson Cossio confesó que tiene “nervios” por su próxima operación

Sin embargo, el fin de semana pasado contó a través de una historia que uno de sus perros estaba extraviado, anunciando que le daría una gran recompensa a aquella persona que pudiera dar con su paradero. En el mismo clip también se mostró sumamente afectado por esto, ya que indicó que el perro en cuestión era su favorito.

Pero el domingo terminó aliviado debido a que finalmente pudo encontrarla, explicando también en un extenso clip de más de 11 minutos cómo fue que sucedió todo.

En el video explica que uno de sus escoltas trasladó a su mascota a la clínica veterinaria, pero sin ningún tipo de correa para poder llevarla de manera más segura. También se puede ver en los videos de las cámaras de seguridad que el hombre no estuvo muy atento al animal mientras estaban en el sitio.

A esto se le suma el hecho de que un empleado del lugar entra al sitio pero no cierra del todo la puerta de entrada, y es a través de este espacio que el can logra escaparse, a pesar que el empleado intenta detenerloa al correr detrás de él.

En el video de Instagram, Yeferson Cossio culpa a su escolta por no llevar al animal con su correa y no estar pendiente de él, además de que no le avisó tan pronto se enteró que el perro se había escapado. También culpó al centro veterinario debido a que las intalaciones no estaban acondicionadas para evitar este tipo de incidentes.

Lea también: ¿Se parecen? Comparan a Yeferson Cossio con ‘Mr. Beast’ y así respondió el colombiano

Internautas atacaron a Yeferson Cossio por no asumir su culpa

Si bien el joven indicó que la clínica y su escolta eran los culpables, a través de la sección de comentarios del post varios usuarios de Instagram se pronunciaron de manera contundente en contra del creador de contenido, indicando que quien tenía la culpa era él.

“La culpa es suya que no es capaz ni de ponerle chip con GPS”, “Póngale correa a la perrita y así no se le vuelve a escapar y llévala usted mismo a la veterinaria si tanto le importa”, “Disque la veterinaria, el escolta, en vez de usted llevar al supuesto hijo” y “La culpa es tuya por no hacerte cargo de algo tan importante como tu hijo, hipócrita” son algunos de los comentarios que recibió Yeferson Cossio.

También hubo otro grupo de internautas que lo criticó duramente por dejar en mal la imagen de la clínica veterinaria al culparlos a ellos por lo que vivió su mascota.

Ante esto, el colombiano no se quedó de brazos cruzados y dejó un extenso y contundente mensaje en el que dijo que no le importaba mucho lo que escribieran en los comentarios porque ya había dejado claro su punto de vista, sino que su mascota ya estaba en casa con él.

“Eso me tiene sin cuidado, para mí -cómo digo en el video- fue [culpa] de todos. Me da igual, sigan peleando entre ustedes si así gustan. A mí lo único que me importa es que Yackie está conmigo y está bien”, dijo Yeferson en un comentario dentro de su post.