“Te voy a extrañar”: Gregorio Pernía dedicó tierno mensaje a su esposa antes de despedirse de las redes

Gregorio Pernía dejó ver su lado más romántico y sensible al dedicarle un tierno mensaje a su esposa y a su familia para despedirse de ellos por un tiempo debido a que su nuevo proyecto televisivo le impide estar con ellos físicamente y hasta digitalmente, razón por la que también aprovecha para despedirse de las redes sociales por un tiempo.

El actor ha estado acaparando las miradas durante las últimas semanas, desde que se dio a conocer cuál será su nuevo proyecto en la pantalla chica, figurando como uno de los participantes de ‘La Casa de los Famosos’ en Telemundo.

Puede leer: “Hasta en la sopa lo quieren poner”: Las críticas a Gregorio Pernía por su llegada a La Casa de los Famosos

Este reality show reúne a varias celebridades de diferentes países para que convivan entre ellos, siendo vigilados las 24 horas del día por una gran cantidad de cámaras dentro de la casa, de modo que los televidentes y muchos de sus fanáticos puedan verlos bajo un ambiente completamente diferente.

El colombiano fue el tercer integrante de este programa en ser confirmado, generando opiniones divididas, ya que si bien muchos aplaudieron su llegada a la famosa casa, otros se molestaron, indicando que ya es una figura “cansina”.

Sin embargo, Gregorio Pernía ha hecho caso omiso a los comentarios negativos y disfrutó de todos el tiempo que tuvo antes de entrar al reality, demostrando su emoción por esto en cada oportunidad que tenía.

Pero antes de ingresar, dejó un emotivo mensaje para su esposa, su familia y sus seguidores, despidiéndose de ellos por un tiempo debido a que dentro de La Casa de los Famosos los participantes no pueden tener contacto con el exterior, y eso incluye las redes sociales.

“Te voy a extrañar a ti @erikarfarfan y toda mi familia ❤️ a pocas horas de entrar a la casa de los famosos @telemundo ya escribiendo esto vienen lágrimas en mis ojos, por mi hijos, por ustedes que me quieren y me acompañan y hasta por mis perritos que amanecen a buscarme para que les consienta y les de comida, en general voy a extrañar a toda mi familia a la cual ustedes también pertenecen y siempre me han acompañado”, escribió Pernía en una publicación.

Lea también: “Buen bulto de regalos”: Gregorio Pernía se “disfrazó” de Papá Noel y encendió las redes

Gregorio Pernía también recibió un mensaje de su esposa

A propósito del emotivo escrito que el actor dejó en una publicación de Instagram dedicada a su pareja, ella no se contuvo y decidió responderle de la misma manera, indicando que le brindaba todo su apoyo.

“Te amamos y aquí siempre estaremos apoyándote en todo momento ❤️ eres un ser tan bonito que estoy feliz que puedas transmitir eso a millones de personas. Se nos va la alegría de la casa, pero aquí te estaremos esperando”, escribió la esposa de Gregorio Pernía.

También se hicieron presentes varios de sus seguidores con comentarios como “Usted será el ganador y verá que el sacrificio de dejar a la familia valdrá casa día en ese encierro”, “Para mi ya ganaste. Ya te veré. Te queremos” y “Eres el mejor, Gregorio Pernia, Dios te bendiga grandemente a ti y a toda tu familia”.