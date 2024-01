“Ojalá todos los padres fueran como tú”: Gregorio Pernía desata los elogios en video con su hija

Gregorio Pernía es uno de los actores más queridos del país gracias a su carisma excepcional. El actor no tiene ningún tipo de complejos al mostrarse tal como es en las redes sociales, relatando varios episodios cotidianos de su vida a sus casi 8 millones de seguidores, solo en Instagram. Recientemente, recibió una lluvia de elogios por un video que compartió con su hija Luna.

En el clip, ambos aparecen en ropa de baño en la orilla de una playa, bailando muy alegres, reflejando la hermosa complicidad entre ellos. “Para mi Luna, decirle que siempre la familia va a estar presente para ella, te quiero”, escribió el artista, haciéndole mención a su hija en un video que publicó en la red social.

La segunda de los cinco hijos de ‘El Titi’ correspondió a la dedicatoria de su padre con un: “Te amo papi”, acompañado con un emoji de corazón. En la plataforma, los seguidores de Gregorio resaltaron el bonito vínculo que mantiene con sus hijos, especialmente con Luna.

“Me encanta ver la felicidad padre/hija es lo máximo”; “Que bonita relación tienes con tú niña ojalá que todos los padres fueran como tú”; “A promover esa complicidad de los padre con los hijos”; “Me súper encanta”; “Una buena familia es todo. Amor y unas manos que no te van a dejar caer, sigue así Lunita”, mencionaron los internautas en la cuenta de Pernía.

Gregorio Pernía y su próxima estadía en La Casa de los Famosos

El reconocido actor se prepara para su participación en la cuarta temporada del reality La Casa de los Famosos, que será transmitido por Telemundo, este 23 de enero. “Me hicieron la invitación para ‘La Casa de Los Famosos’ número 4. Ahí vamos a estar presentes jugando, divirtiéndonos, bailando y con mucha alegría. ¿Qué viene? Yo he creído una cosa que me ha dicho mi papá, el proceso es más importante que el resultado. Entonces, pensar que cómo vamos a ganar esto me parece que es muy soberbio, muy pretencioso, por eso vamos paso a paso”, expresó el artista en el video donde confirma su estadía en la casa junto con otras celebridades.