⁠¿Qué es y qué causa la tripofobia? El miedo que enfrenta Diana Ángel de ‘La casa de los famosos’

Diana Ángel es una cantante y actriz de teatro, cine y televisión, que desde pequeña ha demostrado su talento y potencial en distintas producciones con las que ha logrado su éxito. Su personaje icónico es el de ‘la mogolla’ en ‘Francisco el matemático’, pero sus interpretaciones en ‘A grito herido’, ‘Metástasis’, ‘La hija del mariachi’ ‘Todos quieren con Marilyn’, entre otras, ha hecho que incluso haya sido parte del musical ‘Mujeres a la plancha’ e incluso haya incursionado como presentadora en el canal de Claro donde presenta el formato televisivo de 15 minutos. Ahora, con su participación en ‘La Casa de Los Famosos’ Colombia’, está dando de qué hablar e incluso tiene inquietos a sus seguidores que quieren saber más detalles sobre su vida.

La actriz mantiene su situación sentimental en privado y poco habla sobre su hijo adolescente, pero sí ha dejado saber que tras una tormentosa relación que finalizó hace un tiempo, se dio una nueva oportunidad desde octubre del año pasado, por lo que su ingreso al reality show será su mejor prueba de amor. En medio de las entrevistas que ha concedido para dejar saber un poco más de su personalidad y de lo que mostrará en ‘La casa de los famosos’, habló sobre la tripofobia que la afecta.

¿Qué es la tripofobia y qué la causa?

“Yo tengo una fobia que es muy extraña y se llama tripofobia, pero es más sobre algún tipo de imágenes que me generan cierta picazón. Nunca he experimentado ninguna otra, pero espero que no me toque ver ratones, culebras, cucarachas porque la verdad no les tengo fobia pero sí un poco de miedo”, comentó la actriz cuando reveló a qué le tiene miedo en medio de una entrevista concedida al Canal RCN.

La tripofobia es el miedo ante la visión o la cercanía con objetos o imágenes que tienen agujeros o un patrón geométrico repetitivo. Según la terapeuta Maribel de Maya, en su sitio web señala que imágenes como los panales de abejas, los hongos, los girasoles, entre otras, puegen generar terror en quienes sufren de este tipo de fobia, generando " taquicardia, respiración agitada y síntomas de desvanecimiento. Todo ello asociado con la irrefrenable exigencia conductual de huir y/o pedir ayuda y protección”.

La sensación de peligro ocasionada por la tripofobia podría ser desencadenada por “la semejanza entre el aspecto de los patrones con la piel de animales venenosos, como cobras, por ejemplo, o gusanos que producen enfermedades en la piel, como miasis cutánea”.

