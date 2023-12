“Hasta en la sopa lo quieren poner”: Las críticas a Gregorio Pernía por su llegada a La Casa de los Famosos

Luego de un receso de nueve meses, regresa la cuarta temporada de “La Casa de los Famosos” de Telemundo, trayendo consigo emocionantes novedades. Una de las más destacadas es la convivencia entre 23 celebridades bajo un mismo techo. Con esta amplia cantidad de participantes, surge inevitablemente la pregunta de cuánto podrán soportar juntos.

¿Se presentarán salidas anticipadas solicitadas por las propios concursantes? Estas incógnitas solo se resolverán cuando salga al aire a partir del próximo 23 de enero de 2024. Ya varios artistas han confirmado su presencia y uno de ellos ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales.

Se trata de Gregorio Pernía, reconocido actor célebre por su icónico papel de ‘El Titi’ en la saga “Sin senos no hay paraíso”. Telemundo compartió en sus redes sociales el siguiente escrito sobre Gregorio: “¿Quién no puede esperar más para disfrutar de sus ocurrencias?”. Además de su destacada dilatada trayectoria, Pernía ha participado en varios realitys, obteniendo la victoria en “Así se baila”, donde compartió la experiencia con su hija.

Ahora, surge la expectativa sobre las sorpresas que compartirá el artista cucuteño en la nueva entrega de este exitoso programa. Sin embargo, hay seguidores del espacio de Telemundo que no están a gusto con la presencia del actor y pidieron “caras frescas”.

“Hasta en la sopa lo quieren poner, ¿qué no hay mas participantes? Me cae bien, pero queremos ver caras nuevas”; “Otro quemao más”; “Ayy no, ya vienen a meter a este tipo y a mover todo para que gane. Cómo hicieron en un concurso de baile donde él no baila”; “La verdad deberían darles oportunidades a personas diferentes, que no sean tan famosos y que no hayan ganado otros concursos. Y personas nuevas y jóvenes, no sé”, escribieron los usuarios en la cuenta oficial de Instagram de la cadena de televisión.