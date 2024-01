¿Lo recuerda? Así fue el momento en el que Julián Román cantó en el concierto de Daddy Yankee

Julián Román comenzó su carrera en la televisión colombiana en 1988, y desde entonces ha participado en numerosas producciones tanto en Colombia como en otros países de Latinoamérica. Además de su talento como actor, también se ha destacado como presentador de televisión y ha sido el anfitrión de varios programas de éxito.

Pero no solo es conocido por su trabajo en la pantalla, también es reconocido por su compromiso social y su labor como activista. Ha sido embajador de varias causas sociales y ambientales, y ha utilizado su plataforma para crear conciencia sobre temas importantes.

Ahora bien, Daddy Yankee, cuyo nombre real es Ramón Luis Ayala Rodríguez, nació en Puerto Rico en 1977. Comenzó su carrera musical en los años 90, pero fue en el 2004 cuando lanzó su álbum “Barrio Fino” que se convirtió en un éxito mundial y lo catapultó a la fama.

Recientemente, Julián Román fue el invitado en el último capítulo del programa de Tropicana donde contó los detalles del día en el que le abrió un concierto al reguetonero, Daddy Yankee.

“A mí me llaman y me dicen que el fin de semana es el concierto de Daddy Yankee, y me dicen, ya hablamos con el man, entonces es un sueño de Leo que le abre a Daddy Yankee, Yo llego al estadio y había 50 mil personas, y yo solo tenía canción, esa es la única canción que ‘Leo’ iba a cantar. Ya en el momento que íbamos a entrar y dicen que no, que Daddy Yankee ya no quería se presentará”, aseguró Julián Román.

Pese a la negativa del cantante de que el personaje de ‘Leo’ se presentará, los productores del canal ya habían preparado todo para la grabación de la presentación y lo obligaron a salir al escenario. ”Me dice el productor, ya está la móvil, hay siete cámaras: salga y cante, y yo les decía “no me hagan esto, la gente pagó para ver a Daddy Yankee, la gente pagó una boleta para ver a Yankee y no a al personaje de ‘Leo’” y salgo con los nervios de punta, pues había 50 mil personas”, narró.

Para sorpresa del actor, la gente que estaba en el concierto estaba sintonizada con la novela, pues luego de interpretar ‘La diosa coronada’, el público le pedía la interpretará otra vez y por eso tuvo que interpretar la única canción que tenía el personaje de ‘Leo Reyes’ en cinco oportunidades.

”Terminó y toda la gente gritaba, “otra, otra”, y yo no tengo otra canción, entonces cante la misma, terminé, y la gente gritaba, “otra, otra”, cinco veces me tocó cantar la misma canción. Cuando iba por la sexta, los de seguridad entran y me sacan”, finalizó el actor.