“No la merezco”: Cintia Cossio habló sobre la infidelidad

La creadora de contenido para adultos Cintia Cossio deslumbra desde sus redes sociales con su sensualidad, con la que conquista a toda su comunidad digital y por medio de sus historias se ha pronunciado sobre diversos temas.

Esta vez lo ha hecho con respecto a lo que es el tema de la infidelidad en un video en el que una persona le pregunta sobre si perdonaría una situación similar y el video ha sido rescatado por una cuenta dedicada al espectáculo colombiano.

“Perdonarla sí, por supuesto, el perdón es para uno mismo, para uno estar en paz seguir con esa persona después de esa infidelidad no, siento que no la merezco, que fui muy completa como mujer, o sea no, y también es un tema muy elevado que será en otra ocasión”, se escucha a Cintia Cossio decir en el video.

¿Fue esa la causa de separación de Cintia Cossio y Jhoan López?

Es de recordar que el pasado 16 de noviembre a través de un comunicado publicado en las historias de su red social Instagram dio a conocer la notica sin ahondar en las causas que los llevaron al divorcio tras pasar siete años casados y 12 años de relación.

“Les cuento que hace poco menos de un mes Jhoan y yo decidimos dar por terminado nuestro matrimonio, el cual duró 12 años. Las cosas no iban bien desde finales de agosto, tratamos con todas las fuerzas de nuestro ser recuperar nuestra relación, pero a veces es mejor retirarse y quedar con lo mejor de cada uno, que forzarnos y hacernos daño”, indicó en primera instancia Cintia Cossio.

Seguidamente precisó que la separación, la cual se sitúa semanas atrás, se dio en medio buenos términos y más por estar Thiago en medio, el cual es producto de la relación.

“Termínanos en las mejores condiciones y obviamente seguiremos teniendo una excelente relación por amor al hijo que tenemos en común. Gracias por la atención prestada, no volveré a mencionar este tema por este medio”, finalizó Cintia Cossio.