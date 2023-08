Julián Román y su novia Juliette Pardau estarían interesados en ser padres por primera vez

Julián Román y Juliette Pardau conforman una de las parejas más queridas por los colombianos, los dos actores llevan juntos cerca de 6 años y se consideran como una de las parejas más estables de la farándula colombiana. Juliette Pardau, es una actriz venezolana que ha logrado cauttivar la atención de cientos de seguidores y televidentes gracias a su aparición en diferentes producciones como lo es Pa’ quererte, La nieta elegida y, la más reciente, Tía Alison.

Así como han sido varios los fanáticos de la actriz que se vieron cautivados por su belleza y su carisma, el actor colombiano Julián Román no pudo salir ileso ante la personalidad arrolladora de Pardau. El romance entre estos dos artistas ya supera los 6 años, por lo que muchos se preguntan si la pareja tendría planes para contraer matrimonio y si contemplan la idea de ser padres.

Recientemente, los actores contaron en medio de una entrevista con la Revista Vea cuáles serían sus planes a futuro, la pareja comentó que son ‘muy aburridos’ por lo que en su relación no hay tantos problemas ni polémicas. Aunque para muchos el hecho de que la pareja ya lleve tanto tiempo junta es una clara señal de que se aproximan para llegar al altar, sin embargo; los actores aclararon que en lo corrido de su noviazgo no han pensado en casarse.

Julián por su parte, contó que antes de conocer a Juliette ya se había casado una vez y la actriz venezolana había convivido con su expareja, por lo que la convivencia entre ellos se la tomaron bastante tranquila.

Sin embargo, otra de las preguntas que más reciben los dos actores tiene que ver con sobre si están interesados en tener hijos juntos. Aunque al principio ambos dijeron que si lo han pensado, los dos actores estarían viviendo en su mejor momento y que por ende el tema de hijo no ha sido algo que les robe el sueño. “Y si bien eso no define nada porque uno nunca está listo para tomar esa decisión, o sea, uno no puede como cronometrarlo, pues si tenemos claro que vamos a esperar un poquito por ahora, otro poquito para ser exactos”, contó Pardau.