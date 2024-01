“Lo haré el día que sepa que me voy a casar”, Dayana Jaimes respondió sin tapujos cuando le preguntaron sobre su vida íntima

Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías se ha convertido en una celebridad para los seguidores del género vallenato, puesto que desde su matrimonio con el hijo del Cacique de la Junta, se ha robado la atención de sus fans por su forma de ser, su personalidad, su rol de madre y su gusto por trabajar para mantener su casa y su familia con los gustos, los lujos y las necesidades que ella y su hija puedan tener.

La influenciadora siempre se ha mostrado abierta con sus seguidores, con quienes comparte espacios de interacción donde habla de su vida privada, responde preguntas sobre cómo era su relación sentimental con el cantante y cómo ha hecho para sanar y vivir su vida con la ausencia del hombre al que amó y aún ama tanto.

Es por ello que por medio de una dinámica de preguntas y respuestas, uno de sus fans le hizo una pregunta muy íntima, por lo que con su decencia, Dayana encontró la mejor manera de abordar la solución a dicha inquietud.

“¿Tienes juguetes sexuales? O ¿cómo haces para calmar el deseo sexual?”, le preguntaron en Instagram, a lo que Jaimes demostró una vez más que prefiere estar lejos de las polémicas y que su vida íntima permanece en la privacidad de su vida lejos de las redes sociales.

“Miren, yo sé que hay muchos creadores de contenido y muchas personas por redes sociales que les encanta hablar de su vida amorosa, de su vida sexual; pero en mi caso yo no comparto este tipo de cosas, este tipo de respuestas porque siento que para mí la intimidad es así, algo íntimo, algo que solamente me interesa a mí”, acotó la creadora de contenido al enfatizar que a pesar de abrir espacios de interacción, ella no está presta a hablar abiertamente de ciertos temas que solo le incumben a ella, ya sea sobre como leva su intimidad o si alguna vez se vuelve a enamorar, dejando en claro que sin necesidad de responder de forma agresiva, con respeto y decencia los malos comentarios pueden ser silenciados.

