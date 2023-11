“Se ensañan”: Dayana Jaimes vuelve a referirse a quién le quiere hacer daño

Hace poco, por medio de su red social Instagram Dayana Jaimes ha expuesto a conocimiento público una situación jurídica que está atravesando desde hace seis años lo que despertó la curiosidad de todos por saber más detalles.

Sin embargo, la viuda de Martín Elías ahora ha dejado ver una situación que se prometió en el pasado que no le volvería a ocurrir, en la que asegura que hay personas que le quieren transmitir inseguridades.

“Ustedes saben que en la vida se nos aparecen todo tipo de personas y digamos que en algunas ocasiones todo termina siendo una experiencia, aunque muchas veces no lo veamos de esa manera, hay unas personas que llegan, esas personas que son inseguras y quieren como hacerte sentir a ti todas esas inseguridades que vienen de ellos, entonces lo que tú tienes como ser humano, tus valores, tus cualidades, tus virtudes, lo segura que eres, ellos no lo ven, porque se ensañan, se ensañan en transmitir todas esas inseguridades de ellos en las demás personas” — Dayana Jaimes

Indicó que lo que sigue a continuación son señalamientos de supuestos defectos creando así un ambiente de desconfianza y de influencia negativa en el amor propio. “En todo momento comienzan a manifestarte ese tipo supuestamente de defectos que tenemos cuando no es así, de pronto son defectos de ellos que quieren ver en los demás. Y son ese tipo de personas que jamás en la vida van a aceptar que tienen ese tipo de problemas, que la inseguridad es de ellos y no de los demás”.

Precisó que la referencia la hizo debido a que una vez se prometió a no permitir que ese tipo de personas llegaran a su vida otra vez a desestabilizarla como persona y por ende creer en inseguridades que no son ella, sino de ellos. Por lo que decidió tener presente su promesa y recordarla para no volver a cometer el mismo error y así no caer en ese tipo de juegos.

“Y esto se los digo como una reflexión porque nos puede pasar en el trabajo, con un compañero, con una amiga, también hasta en la propia familia van a llegar ese tipo de personas a tu vida que van a querer desestabilizarte y hacerte creer que eres una persona llena de defectos, que no tienes virtudes, que no tienes cualidades y es ahí donde nosotros debemos estar emocionalmente preparados para no creernos todo eso que nos quieren meter en la cabeza y alejarnos, tomar nuestro camino y ver que pasen ese tipo de personas de lejitos”, finalizó Dayana Jaimes.