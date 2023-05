“Haciéndome quedar a mí como la mala “: Dayana Jaimes molesta por críticas sobre pago que le da a su empleada

Dayana Jaimes tuvo una confusión días atrás en la que le transfirió a un trabajador de traslados el dinero que le correspondía a su empleada, es así como perdió 400 mil pesos, ya que según denunció el hombre no se los quería devolver.

Pero llegó el punto en la situación en el que la comunicadora social advirtió con revelar la información del hombre, hasta que finalmente lo hizo y tras ellos recibió el ataque de los familiares del hombre.

Precisó que hicieron una noticia de algo que no tenía relevancia y que en el país ocurren otras cosas que sí ameritan la atención de los medios de comunicación para ser informadas.

“De verdad que a mí me aterró como manejaron estas declaraciones que yo di todos estos portales web y todas estas páginas, que con esto que hacen, esto no es noticia, no debería ser noticia en un periódico o en un portal web, créanme porque en Colombia están pasando 10 mil cosas como para que tomen una declaración de estas haciéndome quedar a mí como la mala”, dijo Dayana Jaimes.

Precisó que para ella sería oportuno que quienes difundieron la información entrevisten a sus empleados para constatar lo referente al tema y aprovecho de criticar a la comunidad digital que está pendiente del más mínimo error para descargarse en contra de ella.

“Yo, si me gustaría que ellos se tomaran la delicadeza de buscar a algún empleado o alguna persona que trabaje conmigo y que les preguntaran si les parece que yo soy una mal jefe, que no les pago lo que realmente es, pero bueno, hay que entender que todos estos medios viven del amarillismo, del morbo y que eso es lo que les encanta a muchas personas por redes sociales leer este tipo, desatar su ira, su furia, estoy acostumbra a que cada vez que haga una declaración sucedan este tipo de cosas”, finalizó Dayana Jaimes.