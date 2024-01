¿Casi la matan? Tras sufrir amenazas, Arelys Henao dejó su casa en Medellín

Arelys Henao es una cantante y compositora nacida en Sabanalarga, Antioquia, Colombia. Comenzó su carrera musical a los 14 años y desde entonces ha sido una de las voces más representativas del género popular en Colombia.

Su estilo musical se enfoca en la música popular colombiana, con influencias de la música tradicional regional. Arelys ha sido nominada en varias ocasiones a los Premios Nuestra Tierra y ha ganado varios premios en festivales de música popular.

Pero Arelys no solo es conocida por su talento musical, también es reconocida por su labor social y humanitaria. Ha trabajado en proyectos para ayudar a comunidades vulnerables y se ha involucrado en campañas para promover la educación y la cultura.

De hecho, la reconocida y talentosa artista confesó que le tocó abandonar su casa y cambiar de sector debido a que una fanática suya se obsesionó con ella. “Rondó mi edificio día y noche, hasta que me encontró”.

La difícil experiencia fue compartida por la cantante en el programa ‘Desnúdate con Eva’, relatando que en un principio se sintió alagada por los mensajes y el apoyo de mujer; sin embargo, el hecho pasó a mayores, pues la fanática empezó a frecuentar las afueras del lugar de residencia de Arelys. “Pasaba horas observándome desde la calle e, incluso, buscó las formas para burlar la seguridad e intentó ingresar al conjunto varias veces.

La situación empezó a empeorar cuando la mujer intentaba ingresar a su hogar para tomarle fotos: “Ella quería tener fotografías mías en pijama, en el patio, en todos lados. Cuando vio que no podía conseguir lo quería emprendió un hostigamiento en la red X”, agregó Arelys.

Tras varios días de acoso y hostigamiento y al ver que la cantante no le prestó más atención la fanática decidió armarse para hacerle daño físico a Arelys Henao: “Cuando finalmente nos cruzamos me sacó cuchillo y me amenazó”.

Ante eso la artista debió mudarse de barrio para proteger su integridad física y la de su familia: “Yo en Medellín vivía en el barrio Laureles, pero me tuve que ir de ahí. Ahora, tengo mi casa en otro lado porque esta persona demostró estar muy mal de la cabeza y se puso agresiva”.