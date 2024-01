Michelle Gutty estalló contra quienes critican ‘La Casa de Los Famosos’

Carla Giraldo, en su debut como presentadora, y Cristina Hurtado han ido contando algunos detalles de lo que será ‘La Casa de Los Famosos’ en Colombia, la cual contará con 22 celebridades encerradas dentro de un espacio para convivir con más de 40 cámaras encima de ellos las 24 horas, por lo que en las próximas horas se conocerá el quinto nombre.

Pero mientras eso pasa ya están confirmadas las actrices Martha Isabel Bolaños y Diana Ángel, así como el carismático actor de ‘Rigo’ Sebastián Gutiérrez y la creadora de contenido Natalia Segura Mena, mejor conocida en las rede sociales como ‘LA Segura’.

Los anuncios de los participantes han derivado en críticas de un público que parece estar satisfecho, así como en desacuerdo con cada una de las selecciones por lo que han bombardeado las redes.

Ante ello Michelle Gutty, quien ha estado muy al pendiente de las revelaciones, estalló en el post en el que se confirmó la presencia de ‘La Segura’ en ‘La Casa de Los Famosos’, y salió en defensa de los participantes entre quienes está su hermano Sebastián Gutiérrez.

“Oiga, pero si friegan. Una actriz muy conocida, pero de más de 40 que el ‘vejestorio’ otra que ha hecho como mil novelas y mega conocida que ‘hace rato no hace nada’ un actor de 25 años que lleva desde niño su carrera ‘que quien lo conoce’ una influencer ‘que pensé que era de actores y artistas y no influencers’ como jodennnn por eso no progresan”, escribió la actriz y cantante Michelle Gutty.

Michelle Gutty se fue contra quienes solo critican 'La Casa de Los Famosos' Foto: Instagram @lacasadelosfamososcolombia1

Desde el anuncio de ‘La Casa de Los Famosos’ Colombia las redes sociales estallaron, pues las críticas se centraron en una de sus presentadoras como lo es Carla Giraldo, pues los ataques iban y venían al respecto, sin embargo, la también actriz ha sacado el pecho por el reto y en cada promocional queda demostrado que le mide a lo que sea.