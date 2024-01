⁠¿Siguiendo los pasos de Daniela Álvarez?: Melissa Martínez se mostró cantando en público y así le fue

Melissa Martínez más allá de ser una reconocida periodista y comentarista de deportes, se ha consolidado también como empresaria y como un referente de fortaleza y confianza para muchas mujeres que la ven como un ejemplo a seguir, puesto que a pesar de su fama, suele mantener su vida privada alejada de redes sociales y no tiene miedo de mostrarse tal cual es, con su sonrisa siempre presente a pesar de los difíciles momentos que la pueden atormentar.

Hace unas semanas, la modelo y presentadora Daniela Álvarez sorprendió al lanzarse como cantante de música cristiana, por lo que ahora que Melissa se dejó ver en esta otra faceta, enamoró a sus seguidores al compartir un aparte de su interpretación musical del clásico vallenato, ‘Obsesión’, de las Estrellas vallenatas, con el que se subió a la tarima de un evento y frente al micrófono, con la letra de la canción en su celular como apoyo, demostró que sin pena alguna también se le mide a cantar frente al público.

Y es que Melissa está acostumbrada a tener las cámaras al frente y la atención de sus seguidores pero siempre tras una pantalla, pero esta vez, con público, mientras lucía un elegante enterizo azul rey que resalta su figura, mientras cantaba, enamoraba con su personalidad arrolladora.

Incluso, uno de los asistentes incluso mencionó en Instagram que Melissa había debutado como cantante, a lo que ella respondió: “Cuando no hay talento por lo menos la actitud”, por lo que una cuenta de Instagram especializada en recopilar momentos compartidos por los famosos en redes sociales, subió una de las historias donde se ve a la comentarista deportiva cómo disfrutó su gran momento como cantante, y gracias a su buen humor, su particular comentario en el que deja claro que ella está es para disfrutarse la vida sin importar el qué dirán: “Dos cosas que no conozco, falta de apetito y pena”, escribió junto al video.

