“Lo importante es el show”, Melissa Martínez reveló cómo es su verdadera relación con sus compañeros de set

Melissa Martínez se consolidó como una de las mujeres pioneras en el periodismo deportivo, quien a sus 37 años de edad ha triunfado en radio y televisión gracias a su talento como periodista. Tras sus inicios como reportera de Noticias RCN, pasó a ser presentadora en el set y luego comentadora deportiva en Fox Sports e ESPN, donde comparte set con otros grandes del periodismo, con quienes incluso se le ve en vivo discutir y debatir sobre algunos temas.

Es por ello, que en entrevista con Tatiana Franco, Melissa confesó que sus inicios no fueron fáciles, pero que siempre ha confiado en ella y en sus capacidades como mujer, tanto que ahora es una exitosa empresaria. “Esto ha sido absolutamente guerreado toda la vida, ha sido complejo”, comenzó diciendo Melissa al hablar de cómo fue el recibimiento de sus colegas cuando comenzó su carrera como periodista deportiva, por lo que también dejó saber que siempre ha tenido algunos amigos a lo largo del camino.

Sobre la manera en la que inició en RCN como “patrullera”, para luego abrirse camino y triunfar aún más, reveló: “Algunas de esas sociedades a la hora de presentarse se convirtieron en amistades y otras no, pero claro, cuando te dan esa posibilidad (de presentar en el set la franja de deportes) siempre hay alguien que viene haciendo el camino después de ti y cree que la merece más y eso te hace ganar, yo no diría que un par de enemigos, pero sí no se siente tan chévere con tu presencia”.

Luego de renunciar en RCN, Melissa comenzó un nuevo camino en Fox Sports que luego se fusionó con ESPN, donde le dieron el rol de comentarista deportiva, que según ella, “ahí su fue un choque, porque cuando tú presentas noticias, muy pocas veces, estás expuesta a esa situación de dar tu punto de vista, de debate y luego vas a un programa donde tienes que debatir, yo ni sabía, al comienzo me lo tomaba muy personal y hasta a veces ceiba molesta para la casa por los debates, pero hoy entreno que finalmente la televisión es un show”.

Incluso dejó saber que actualmente en televisión la pueden ver molesta, pero realmente no lo está, sino que por dentro se está riendo de todo, pero que finalmente todo es natural, esto que “no hay nada planeado, defiendo imposición, mi postura, acá es, suéltelo, hablemos de los temas yo tengo mi posición o controvierte al compañero y eso es lo que hace interesante el debate”.

Al preguntarle Tatiana Franco sobre la verdadera relación que tiene con sus compañeros de set, la periodista aceptó que gracias a su madurez ha permitido que les diga: “Yo los manejo a ellos, yo los quiero”.

“El reconocimiento de mis compañeros, son unos hombres muy caballerosos, Adolfo Pérez, con quien he compartido varios escenarios, Pacho Vélez, Daniel Angulo, quien es más contemporáneo conmigo y con quien hemos aprendidos a comunicarnos solamente con la mirada, él ya sabe por donde puyarme en el debate para que yo profundice. Óscar Córdoba es un caballero absoluto y Faustino Asprilla es ese tipo polémico pero que cuando tú ya compartes con él en otro escenario te das cuenta que es como un niño gigante, un niño cincuentón”, acotó sobre la relación que lleva con sus compañeros de set.

Sobre su rol como mujer en medio de hombres acotó que: “Cuando tú entiendes que tus compañeros por ganar un debate jamás van a disminuir, ni por tu género ni por nada, entonces tú te sientes más cómoda”.

Incluso dejó saber que gracias a ellos, y a su relación, cuando se divorció, por estar a la defensiva de sus comentarios o “matoneo” que le hacían, le hicieron menos dramáticos todos los procesos, por lo que agradece tener esos compañeros que le dijeron todo de frente y afrontaron la realidad con ellos sin habladurías a su espalda.