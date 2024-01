“No represento los estereotipos de la televisión”, Melissa Martínez reveló cuánto ha sido su peso máximo y el mínimo y si le afecta

Melissa Martínez es una reconocida periodista y presentadora deportiva, que comenzó su sueño en la televisión y se formó en el Canal RCN como reportera, para luego demostrar de qué estaba hecha y convertirse en una de las pioneras femeninas en la presentación del segmento deportivo en noticieros, para ahora triunfar en ESPNFShow como comentarista, además de robarse los elogios en redes sociales por su belleza, su carisma y su espíritu emprendedor.

Desde sus inicios, la periodista ha dado de qué hablar por su cambio físico, puesto que su peso corporal ha cambiado y ahora goza de una figura curvilínea, convirtiéndose en una de las mujeres más bellas de la televisión colombiana y un referente para sus millones de seguidores.

Lea también: “Estoy disponible”, Melissa Martínez ilusionó a sus fans con mensaje navideño

En entrevista con Tatiana Franco, que más que entrevistadora es una de las amigas más cercanas de la presentadora, a Melissa le sobra actitud y el peso nunca la ha representado, por lo que abrió la puerta para que la presentadora contara las dificultades que ha tenido que afrontar y lo que representó para ella no ser parte de los estándares de belleza.

“Yo nunca me di cuenta y creo que fue en los últimos años que me he dado cuenta cuando estoy arriba del peso y cuando no, digamos que un día alguien me dijo que me veía por encima de lo que podría ser mi peso promedio y cuando me subí a la báscula descubrí que estaba sobrepasando los límites y de ahí en adelante fue muy difícil volver a verme en mi peso normal”, comentó Melissa, para luego hablar de lo que reflejaba la báscula.

“He pesado 56 kilos y he pesado 98 kilos, he pasado por todos los kilos habidos y por haber”, indicó, para revelar después que incluso cree que llegó a pesar incluso un poco más de 98 kilos, haciendo referencia a que sus seguidores suelen fijarse en su peso máximo, pero no en el mínimo, puesto que para una mujer como ella, que mide 1.70 metros, pesar menos de 60 kilogramos es muy poco peso.

Le puede interesar: “Vacaciones y pasión”: Melissa Martínez se fue para Inglaterra y hasta celebró ‘a lo Luchito’

“Eso es un plus en algunos momentos, porque si bien yo no represento los estereotipos de la televisión que sí están absolutamente marcados, pero creo que también hay como una especie de inclusión que no necesariamente tienes que tener el cuerpo más escultural, pues tienes que prepararte mucho para hacer lo que haces y ahí es donde creo que también he basado al descubrirme o en déficit o en exceso que tengo que trabajar siempre”, terminó diciendo la presentadora sobre lo que ha sido para ella ser voluptuosa en el mundo del entretenimiento.