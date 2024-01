Melissa Martínez reveló cuál fue su mayor pérdida tras su divorcio y no tiene que ver con su corazón

La presentadora Melissa Martínez, conocida por su larga experiencia en el mundo del periodismo deportivo en Noticias RCN, Fox Sports y ESPN, reveló detalles de su vida en el podcast, “Vos Podés”, en donde contó cuál ha sido su mayor pérdida tras el divorcio con su expareja, Matías Mier.

En 2019 Melissa y Matías contrajeron matrimonio en Santa Marta; sin embargo, tras tres años de matrimonio decidieron dar fin a su matrimonio y tomar caminos separados. Para Melissa, quien cuenta con más de dos millones de seguidores en sus redes sociales, el apoyo recibido por éstos en este difícil momento fue muy valioso para ella, no obstante, la presentadora tuvo que enfrentarse a un sinfín de comentarios y críticas por la misma situación. En el Podcast, Melissa aborda esta situación mencionando que “durante toda mi carrera jamás hablé de mi vida sentimental”, “yo tengo que escoger muy bien las canciones que publico, y de lo que hablo porque todo se convierte en que es una indirecta y yo ni cuenta me doy de esas cosas”.

“Esa sí ha sido una gran pérdida, que yo de alguna manera pude perder y ya estoy recuperando como la chispa de lo que a mí me sale de humor negro, por tratar de no afectar a ningún tercero, porque nunca ha sido mi idea, nunca he tenido deseo de hacer quedar mal a alguien, ni de victimizarme en algún instante, tampoco de ir haciendo énfasis de algo que para mí ya pasó”, comentó la presentadora para aprovechar su entrevista y dejar claro a quienes la quieren y quienes la siguen, que los errores se cometen pero pasan y que lo que le pasó, fue para enseñarle cosas sobre su resiliencia y su forma de ver la vida.

Como herramientas para superar su ruptura manifiesta que estuvo siempre en la fe de que después de algo malo viene algo mejor, y que no se trata de buscar cómo se suple a una persona importante en la vida o cómo aceptas la deslealtad, sino de entender que “cuando yo creía que era muy difícil irme de un trabajo, Dios me abría una oportunidad internacional, cuando yo soñaba con ser presentadora de Telecaribe, terminé siendo presentadora de ESPN... entonces basada en eso de arrancamos siempre por algo, pero podemos superarlo siempre, es que entendí que el momento de tristeza que tuve que atravesar seguramente vendría acompañado en un futuro por recuerdos y muchas alegrías”. Es de resaltar, la trayectora de la presentadora barranquillera, quien a sus 37 años ha consolidado su carrera en el ámbito deportivo y ha sido miembro de reconocidos medios a nivel nacional e internacional.

La fe y la terapia también fueron fundamentales para superar el dolor de la pérdida de su matrimonio y lo que ello conlleva.

Melissa tiene claro que lo primordial en su vida es su tranquilidad y sus sueños, por lo que agrega, “Yo no stalkeo a nadie, no miro fotos, tengo menciones desactivadas en mi Instagram, y por las etiquetas es que me he enterado de las cosas, pero bueno, para bien, lo que a mí más me ha costado de todo, es leer cosas que no iban al lugar y no poder salir a defenderme”, acotó, dejando saber que si se detiene a responder cada rumor, no sacaría adelante su empresa ni su carrera como periodista deportiva, y perdería tiempo para su propósito de vida.