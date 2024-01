“Yo limpio casas para sacar a mi hija adelante” Conozca a la mujer que conquistó ‘La Voz Kids’

La Voz Kids es un programa de Caracol televisión en el que niños y jóvenes tienen la oportunidad de mostrar su talento musical ante un panel de coaches expertos en la materia.

El programa ha sido muy popular por su formato emocionante y entretenido, además de ser una plataforma para que los jóvenes talentos puedan darse a conocer y seguir creciendo en su carrera musical.

Además de ser un programa lleno de música y talento, La Voz Kids también ha sido reconocido por su labor social, ya que ha apoyado a diferentes organizaciones benéficas y ha dado voz a temas importantes como la inclusión y la diversidad.

De hecho, en la noche del 18 de enero del 2024 Angie Bados, de 7 años de edad, descrestó a los jurados de La Voz Kids, pero no solo lo hizo con su voz, sino con su historia de vida, que cautivó y conmovió a más de uno.

La pequeña interpretó la canción Que canten los niños, de José Luis Perales, un tema que conquistó a los jurados y Greeicy Rendón y Aleks Syntek se dieron la vuelta para quedarse con el talento de la niña.

Sin embargo, una de las cosas que más llamó la atención fue la historia de vida de la pequeña, pues en un video de presentación la madre de la pequeña mostró todo el esfuerzo que ha hecho para sacar adelante a su hija y el esfuerzo que ella hace por aprender canto en su colegio, lugar en el que también trabaja su mamá.

“Estoy trabajando en servicios generales y no es deshonra, porque uno lo hace con el corazón. A veces uno piensa que no se pueden hacer las cosas, que es imposible por muchas dificultades que se pasan, pero para Dios nada es imposible y esta es una alegría muy grande, que mi hija llegue muy lejos con su voz. No importa el trabajo que yo haga, lo importante es sacar a mi hija adelante”, dijo la mamá de la pequeña.

Ante esto, la pequeña Angie Bados no dudó en responderle a su madre y mostrar el orgullo que siente por ella y por su trabajo: “Yo me siento muy orgullosa de mi mamá, porque trabajó mucho. A mí me gusta cantar y bailar para que ella se ponga feliz”.

Como era de esperarse, la historia de Angie conmovió a toda Colombia, además, que su presentación fue una de las más tiernas de las audiciones y logró avanzar a la siguiente etapa de la competencia.