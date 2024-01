‘Los Carranga Kids’ ya llenan escenarios y en internet los están dando como los próximos ganadores de ‘La Voz Kids’

El pasado miércoles 10 de enero, los colombianos conocieron al grupo musical ‘Los Carranga Kids’, mediante la pantalla de Caracol Televisión , luego de que los talentosos menores se presentaran en la tarima de ‘La Voz Kids’. Precisamente estos chicos, oriundos del departamento de Norte de Santander, han dado de qué hablar en las redes sociales, luego de que muchos internautas ya los dieran como ganadores en los comentarios de un reciente clip que se convirtió en viral.

Juan José, Esteban de Jesús, Sara Lu y Gerónimo, dejaron totalmente encantados a Cepeda, Greeicy y Syntek, con su canto y encanto al momento de recitar las letras y tocar las notas de ‘La Gallina Mellicera’, del maestro Jorge Velosa; canción que los llevó a ser parte del selecto grupo de artistas que hará parte del equipo Cepeda.

Precisamente, estos pequeños provenientes del municipio de Mutiscua, se volvieron toda una sensación en internet, llegando a alcanzar una gran comunidad en su perfil de TikTok, plataforma en la que miles de internautas los dan como los grandes favoritos a ganarse la séptima temporada del programa, mediante las reacciones de un clip que ya supera los 1,3 millones de reproducciones:

“Ellos tienen que ser los ganadores, si no es así es pura ‘rosca’”; “Este es el resultado de cuando las nuevas generaciones no escuchan reguetón”, “Van a ser mucho más grandes de lo que son”, “Ya quiero verlos ganando La Voz Kids”, “Estos niños si me motivan a continuar viendo el reality”, fueron algunas de las reacciones.

