“Ese tema no causa gracia”: Laura Jaramillo se fue contra los influencers por mostrar adicciones

Laura Jaramillo llena de mucha vitalidad en sus redes sociales con cada una de sus publicaciones, pues la energía que emana con su mirada, sonrisa y en especial toda su formalidad atrapa a más de uno de los seguidores que conforman toda su comunidad digital.

Puede leer: Natalia Sanint mostró cuánto peso ha perdido tras cirugía

Un paseo por las publicaciones de Laura Jaramillo es sinónimo de familia, amor y también de moda, pues deslumbra con cada outfit, pero para la empresaria es oportuno un mensaje de aliento a quienes siguen su vida, y por medio de sus redes sociales se ha pronunciado sobre diversos temas.

Recientemente, por medio de sus historias de Instagram, se pronunció sobre lo que es el consumo de drogas por parte de algunos influencers (los cuales no especificó) y elevó la crítica para que dejen de compartir ese tipo de contenido que considera es negativo para la sociedad.

“De cuándo acá se convirtieron en un modelo a seguir y de admirar ‘influencers’ que sus publicaciones se basan en mostrar las drogas como algo normal. Tantos adolescentes viéndolos y normalizando el consumo de drogas por culpa de estas personas. No entiendo cómo consiguen tanto público que siguen lo que degenera. Si supiera el daño tan horrible que causa en tantas familias el tener un ser querido adicto a alguna droga tendrían un poquito más de tacto en mostrarlo como algo normal. Ese tema no causa gracia, no entretiene y no aporta positivamente a la sociedad. No debería normalizarse”, escribió Laura Jaramillo.

¿Era para Aida Victoria Merlano el reclamo de Laura Jaramillo?

Un portal dedicado al espectáculo colombiano rescató la historia de la empresaria para publicarla y como era de esperarse las reacciones por parte de la comunidad digital no tardaron en llegar y dieron el nombre de quien supuestamente se refirió Laura Jaramillo.

“Ahora sale la Aída y le manda un discurso a Laura 🤣 🤣 🤣”, “Deberían cerrarle las redes de por vidaaaaaa” y “La verdad yo seguía Aida, me encantaba su contenido, pero yo soy mamá y no quiero que mi hijo llegué a ver esos contenidos, hay muchos adolescentes que ven a estos ‘influencer’ cómo ejemplos”, destacan entre las reacciones.