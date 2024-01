“Rey del universo”: Marbelle bajó de la nube a seguidores del presidente Petro que creen que tiene dotes de mesías

La cantante de música popular Maureen Belky Ramírez, mejor conocida como ‘Marbelle’, sigue dándole en el gusto cono sus comentarios a los detractores del presidente Gustavo Petro; en esta ocasión la vallecaucana fue tajante con sus declaraciones, para arremeter en contra de quienes consideran que el líder del Pacto Histórico, tiene capacidades mesiánicas, y les recordó de manera satírica a los seguidores del mandatario la perdida de los Juegos Panamericanos.

Para gran parte de la ciudadanía, en oposición a la administración gubernamental actual de los colombianos, la intérprete de ‘Adicta al dolor’, es una de las figuras de opinión digital que traslada con su contenido varias de sus inconformidades; hecho que le ha permitido consolidar a la nacida en Buenaventura una gran comunidad en su cuenta de ‘X’, plataforma en la que más de 449.000 navegantes digitales la siguen.

Esto le puede interesar: ‘Los Carranga Kids’ ya llenan escenarios y en internet los están dando como los próximos ganadores de ‘La Voz Kids’

Precisamente en la mañana de este miércoles 17 de enero, Marbelle realizó una publicación con la que quiso ponerle sal a la herida a la perdida de la sede de los Juegos Panamericanos, cuya sede era la ciudad de Barranquilla; además aprovechó el momento para mandarle ‘pullas’ a quienes consideran que Petro tiene capacidades divinas:

“¿Ya nos devolvieron los Panamericanos? O el rey del universo, creador del cielo y de la tierra, no la logró”, fueron las declaraciones de la artista, las cuales, como es costumbre en sus post, despertaron un álgido debate en los comentarios: “Todavía nada, esa plática se destinó a la casa en Suiza”, “Desde agosto del 2022 no se ha hecho nada aún”, “Esa ‘platica’ se perdió hace rato”, y “Está en otro planeta, no le pregunté por esas minucias”, fueron algunas de las reacciones.

No se lo puede perder: Periodista de Red +, denunció hurto a mano armada en el norte de Bogotá; le pide a Galán soluciones efectivas