Periodista de Red +, denunció hurto a mano armada en el norte de Bogotá; le pide a Galán soluciones efectivas

Mediante la red social ‘X’, una reconocida periodista del canal Red + , dio a conocer su relato referente a un reprochable caso de hurto del que fue testigo y que ocurrió en una reconocida cadena de venta de café en el norte de Bogotá. La comunicadora aprovechó su denuncia pública para pedirle al entrante alcalde Carlos Fernando Galán que tome prontas medidas al respecto.

Carolina Gómez, quien culpó al presidente Gustavo Petro de dañar la imagen de María Isabel Urrutia, usó su perfil, en el que acumula más de 27.000 seguidores, para expresar su inconformismo por la inseguridad en la capital colombiana, luego de relatar como sujetos armados le quitaron sus pertenencias a los clientes de un Starbucks.

“Hoy a las 8:30 p.m en el Starbucks de la 116 llegaron unos hombres armados en una moto y encañonaron desde la calle a unas personas que estaban sentadas en la terraza para robarles el celular. ¡Qué horror! Ni siquiera tomándose un café se está seguro en Bogotá”, fueron las palabras de la periodista en las que etiquetó a Galán y a la Policía de la capital, en procura de que tomen medidas contra estos casos de inseguridad.

Cabe acotar, qué gran parte de los afectados no realizaron la respectiva denuncia con las autoridades, ya que, según consideran, estos procedimientos no tienen mayor alcance y no dan solución a sus afectaciones. Esta perspectiva se suma a las declaraciones de Galán realizadas días atrás, en las que indicó que en los casos de hurtos de teléfonos, la ciudadanía llega a encontrar estos artefactos en venta en las redes sociales, y si quiera con esta información, las autoridades se remiten a llegar a los sitios.

