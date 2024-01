“Manoseó y utilizó el nombre del América”, Carlos Antonio Vélez ‘levantó’ a Arturo Vidal

Carlos Antonio Vélez ‘levantó’ a Arturo Vidal porque “usó y manoseó” al América de Cali. Tras confirmarse que el chileno no llegara al ‘Escarlata’, Vélez no se guardó sus comentarios. Con duras palabras, arremetió contra Vidal, a quien no bajó de “vago”, y también criticó al club caleño.

Este 17 de enero de 2024, en su sección ‘Palabras Mayores’ del programa ‘Planeta Fútbol’, Carlos Antonio Vélez opinó sobre la fallida llegada de Arturo Vidal al América. Tras señalar que él no hubiera aportado en lo deportivo, Vélez empezó su ‘lluvia’ de críticas contra el jugador chileno. En principio, aseguró que él utilizó el nombre del ‘Escarlata’, pues realmente nunca contempló la posibilidad de jugar en Colombia.

“Vidal manoseó y utilizó el nombre del América. Él nunca quiso venir, nunca. No siquiera lo expresó”, Arturo Vidal

Las palabras de Vélez continuaron con críticas para el América. Con contundentes palabras, él dejó claro que no le gustó la forma como el club actuó en la negociación con Vidal.

“La oferta que le hizo el cuadro americano... Se le abrió de piernas, se le entregó con exceso de inocencia e ingenuidad. A lo mejor no sabía con quién estaba tratando. Sí, con una buena intención, no lo voy a negar. América obró de manera bien intencionada, pero escasamente informada. Se dejó llevar por lo que fue y por el nombre de Vidal”, Carlos Antonio Vélez

Para concluir, Carlos Antonio Vélez tildó de vago a Arturo Vidal e hizo énfasis en que está viviendo del pasado, ya que no es el jugador que una vez deslumbró en el fútbol europeo.

“Ese tipo de personas no puede ser tenidas en cuenta. Hay que mirar su pasado, su comportamiento, su presente deportivo, lo disciplinario y demás. ¡Es un vago!”, Carlos Antonio Vélez

