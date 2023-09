“Casi que no la logra”: Este fue el duro camino de la nueva Miss Universo Colombia antes de poder ser reina de belleza

María Camila Avella se convirtió en la nueva Miss Universo Colombia 2023 que se encargará de competir por la corona de Miss Universo en El Salvador, la candidata que representaba al departamento de Casanare se convirtió en la primera mamá en ganarse este importante concurso de belleza. No obstante, su elección desató toda una oleada de críticas, pues, para muchos, el resultado no fue convincente, pues la favorita era Buenaventura, quien quedó en tercer lugar en la competencia.

Le puede interesar: Este es el esposo de la nueva Miss Universo Colombia que no se terminó robando la atención por su atractivo físico

Sin embargo, María Camila siempre llamó la atención no solo del público, sino del jurado, es así como la modelo de 28 años consiguió quedarse con la corona y ser la sucesora de María Fernanda Aristizabal. Pero los usuarios de internet no dejaron pasar por alto el pasado de la llanera quien había participado en el Desafío, uno de los realities más famosos de la televisión.

El duro camino para convertirse en reina de belleza

María Camila siempre tuvo el sueño de ser reina de belleza, no obstante tuvo varios tropiezos en el camino. La modelo estuvo junto a Catalina Aristizábal en el Desafío 2018 donde tenía que desempeñar un papel similar al que Gabriela Tafur realiza hoy en día. Sin embargo, el paso de la reina de belleza en el Desafío fue muy corto y se rumoró que había renunciado porque quería ser Señorita Colombia.

Sin embargo, el Concurso Nacional de Belleza descalificó a la llanera y una de las razones de esta decisión supuestamente estaba ligada al contrato de la modelo en el reality. Además de que Raimundo Angulo, quien fuera el presidente del certamen, aseguró que María Camila tenía fotos donde salía desnuda por lo que no podía concursar.

Le puede intersar: “El robo del siglo”: a pesar de ser la favorita, Buenaventura no ganó Miss Universe Colombia y hay indignación

Ante el acontecimiento, la modelo se defendió por medio de sus redes sociales, donde aseguró que lo que Angulo decía era mentira “Me duele que diga que yo no cancelé contratos cuando yo cancelé contratos con Caracol (Televisión) y con Fernán Martínez, que era mi mánager”.

“Yo empecé mi preparación apenas terminé el Desafío. Yo estaba completamente concentrada en esto que era una sueño. Yo estaba entrenando cuando empezaron a llegar mensajes que estaban la radio hablando acerca de mí. Empiezo a escuchar que Raimundo dice que no estoy aceptada por el Concurso Nacional de Belleza. En ese momento fue todo un choque para mí”, relató Maria Camila.

Además contó que en la ilusión de tener un cupo para ir a Señorita Colombia tuvo que renuncia a Caracol: “Yo sí cancelé el contrato con Caracol, lo que me dio muy duro porque yo estaba en el Desafío, y me dieron la oportunidad de trabajar en el programa más visto de Colombia. Yo estaba arriesgando todo por un sueño, por una ilusión. Pero es que cuando te dicen que canceles todo, para mí es porque te van a dar un sí”.

No obstante, pese a que María Camila tuvo que pasar por varios momentos complicados en su carrera, finalmente vio el fruto de sus esfuerzos pues logró ser la nueva Miss Universo Colombia: “Estoy segura de que las personas que me conocen saben lo orgullosa que me siento de ser llanera y sueño con poder ser la primera Miss Universe Colombia que tenga mi departamento, pero no la última. Casanare es un departamento que lamentablemente ha tenido mala imagen y lo han catalogado como el departamento más peligroso del país, lo que ustedes no saben es la calidad humana que tenemos los casanareños; nuestra cultura y folclor que nos llena de orgullo y perrenque; nuestras infinitas tierras llenas de riqueza”,