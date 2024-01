‘La Segura’ responde a quienes no la quieren en ‘La Casa de Los Famosos’

Natalia Segura Mena, más conocida en redes sociales como ‘La Segura’, es la cuarta persona confirmada para formar parte de ‘La Casa de Los Famosos’ Colombia, en los que ya están Martha Isabel Bolaños, Diana Ángel y Sebastián Gutiérrez.

Puede leer: Juan Sebastián Hurtado y su traje típico inspirado en las esmeraldas colombianas en Míster Grand International

Sin embargo, el anuncio ha generado reacciones divididas entre quienes aplauden su ingreso al reality asegurando que contagiará con su humor a los demás 21 participantes.

“Es un reto personal… Yo siempre puedo ❤️‍🔥 💪🏻 Me alegra muchísimo que me vayan a conocer mejor 🙏🏻 🫶🏻 🥹 @lacasadelosfamososcolombia1 @canalrcn #lacasadelosfamososcolombia. No sé ja ja ja ja ja ja ja ja ja ¡sáquenme ya! 🥲 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 💕 💕 💕 💕”, escribió ‘La Segura’.

‘La Segura’ no se quedó callada

Pero también de los detractores del programa que consideran que hasta ahora RCN no ha acertado en la selección de los participantes, es por ello que no han dejado pasar la oportunidad para dar su opinión al respecto.

“¿Famosos? ¿Es enserio? 🤔🤔” es uno de los comentarios en contra al que la creadora de contendido respondió con un “no me considero famosa, pero sí creo que he trabajado muchos años para tener una audiencia como la que tengo hoy💙 Gracias igual por tu comentario 🙂”.

“¿RCN Se quedó sin dinero y sin rating? Ya la vida de los creadores de contenido nos la sabemos al derecho y al revés porque nos muestran hasta como 💩 ¿Que más programa de entretenimiento que este? ¡¡¡Es más, con tanta p0l3mica ni Netflix necesitamos!!! 😂 😂 😂”, es otro de los comentarios al que ‘La Segura’ refutó con un “No creo y estoy completamente segura que no me conoces ni al derecho ni al revés! Quizás esta sea una oportunidad para conocerme mejor. Bendiciones ✨”.

¿Cuándo se anuncia el quinto concursante de ‘La Casa de Los Famosos‘?

Carla Giraldo, en su debut como presentadora, y Cristina Hurtado han ido contando algunos detalles de lo que será ‘La Casa de Los Famosos’ en Colombia, la cual contará con 22 celebridades encerradas dentro de un espacio para convivir con más de 40 cámaras encima de ellos las 24 horas, por lo que en las próximas horas se conocerá el quinto nombre.