“Tienes que aguantar esa presión”: Maluma y J Balvin discutieron por un detalle sobre sus hijos

Maluma y J Balvin protagonizaron un video en donde se puede ver que tuvieron una pequeña discusión en relación a sus hijos, Paris y Río, respectivamente. Y tal parece que uno de ellos terminó un poco impresionado, tomando una medida un poco curiosa para ocultarlo frente a la cámara.

El par de cantantes ha demostrado en más de una oportunidad la buena química que tienen, no solo por compartir el mismo género musical y su ciudad de origen, sino también por tener un estilo bastante similar en relación a su personalidad.

Los artistas no solo han hecho colaboraciones musicales, sino que también se han presentado juntos sobre el mismo escenario, además de que suelen coincidir en muchos eventos, dejando ver la buena relación que hay entre ellos, entre cómicos comentarios y camaradería.

Pero en esta oportunidad dejaron ver que las cosas se pusieron un poco tensas, ya que en un video que Maluma publicó en TikTok dejó ver que tanto él como J Balvin tuvieron una discusión en relación a sus hijos.

En el clip aparecen ambos artistas sentados sobre una baranda a orillas de un lago, conversando mientras suena de fondo una pista musical. Pero de pronto, el intérprete de ‘Coco loco’ interrumpe la música para exclamar con asombro: “¿Qué Río se va a robar a Paris?”, haciendo referencia a que el hijo de J Balvin podría pretender a su pequeña en el futuro.

Ante esta exclamación, el intérprete de ‘Mi gente’ le respondió: “Sí, Río se la va a robar seguro. Tienes que aguantar con esa presión, la vida siempre... tú sabes, el karma”.

La discusión entre Maluma y J Balvin tomó un giro

A propósito de la respuesta que su paisano le dio sobre el posible vínculo entre sus hijos, Maluma no pudo evitar quedar asombrado, teniendo que ocultar esto con una enormes gafas de sol: “sí, yo sé, pero igual pa ese momento me voy a poner las gafas negras pa que no se vea la nota”.

Sin embargo, todo esto tomó un curioso giro, ya que este clip forma parte de la promoción de un tema en el que ambos artistas están involucrados, colocando un pedazo del mismo al final del video.

Cabe destacar que al igual que Maluma, J Balvin también ha estado haciendo referencia a este tema en sus historias, etiquetando al joven en cada una de las oportunidades.