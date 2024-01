“Me quedé sin familia”: Mabel Cartagena mostró su casa de infancia en ruinas y reveló por qué no la compraría

La presentadora Mabel Cartagena abrió su corazón y compartió con sus seguidores un emotivo recuerdo de su infancia mientras recorría Barranquilla y las cuadras donde según narró, aprendió a montar en bicicleta y disfrutó de momentos de risas con sus hermanos y amigos. Ahora que la vio completamente abandonada, dejó saber que no le afecta verla así, pero le da pesar por los recuerdos que tiene de ella, de su interior y de lo que vivió allí junto a su familia.

En medio de su recorrido comentó por medio de sus historias de Instagram que la casa se encuentra en venta hace muchos años, pero sus actuales dueños no han encontrado comprador, y por las condiciones actuales en las que se encuentra, deteriorada, sucia, sin ventanas y la fachada llena de hongos, Mabel dejó saber que incluso le da miedo verla.

La influenciadora tomó su carro e hizo un tour por las calles de Barranquilla y dejó ver el edificio al que se mudó su mamá y su hermana, y dejó claro que ella nunca se mudó allí, puesto que le hizo luto a la pérdida de su hogar.

“Una casa que por muchos años me ha perseguido de una forma negativa, esa es la verdad... esa casa me atormentó por muchos años, tuve que hacer terapia para superar esa casa”, comenzó diciendo Mabel Cartagena, para luego, desde su vehículo parqueado al lado de la edificación, mencionar que en ese lugar vivió su infancia y adolescencia y que así como tiene los mejores recuerdos, también conserva los peores en ese lugar.

“Así como hay recuerdos lindos, hubo peleas, gritos, porque como les dije, vengo de un hogar de papás divorciados, que se llevan mucho mejor ahora que están divorciados que cuando estaban casados, antes no era una familia bonita como lo somos ahora porque eso lo tuvimos que construir de ceros”, acotó.

Incluso, comentó que viene de los Cartagena de Bucaramanga, quienes siempre han tenido buena solvencia económica gracias a su esfuerzo y sangre emprendedora. Mabel, para darle más contexto a sus fans, reveló que el señor Nepomuceno Cartagena fue uno de los mayores importadores del país, por lo que su familia paterna siempre fue próspera, pero luego de una recesión económica, la empresa de su padre quebró y “comenzamos nosotros a padecer”, mencionó.

“Fue muy duro porque esta casa la perdimos”, indicó Mabel al relatar que un día que se despertó temprano para ir a la Universidad del Norte a cumplir con sus clases de comunicación social y periodismo, regresó en la tarde y se encontró con que ya no tenía casa, por lo que narró:

“Llegué a la casa y ya no había casa. Mi mamá estaba llorando, sacando las cosas de la casa y yo no entendía anda y mi mamá simplemente me decía: la casa la perdimos, nena, toca que durmamos en otro lado y yo desde ahí nunca pude cerrar el ciclo con esta casa, y a mí me afectó a un nivel que cuando yo me pude ir por primera vez de Barranquilla a Bogotá, no quise volver a Barranquilla”

Tras lo vivido, la creadora de contenido dejó saber el problema que enfrentó y el trauma que afrontó por la pérdida no solo de su casa sino de su familia entera con la que gozaba a pesar de las diferencias: “Cuando nosotros perdemos esta casa, mi papá se va para Venezuela a vivir, mi hermano se va para la casa de unos amigos mi mamá y mi hermana se van a la casa de los conocidos y yo me voy a Bogotá, entonces la familia se desintegró y eso me generó un trauma porque me quedé sin techo, sin piso y sin familia”.

La creadora de contenido indicó que es por ello que cuida tanto de su hogar, porque no permite que nada le perturbe su lugar seguro, su techo, además de mencionar que durante muchos años no podría pasar en frente de dicha casa, porque nunca se pudo despedir, por lo que años después tuvieron la oportunidad de entrar a la casa junto a su hermano.

“Desde que entramos llorábamos y al recorrer cada baldosa, cada pasillo, recordar, fue tan sanador” “Una de las cosas que más me afectó era que mis hijos no iban a tener la casa de sus abuelos y que era el lugar en donde yo había crecido porque yo soñaba con ver a mis hijos jugar con mis sobrinos jugar en la casa en la que yo crecí”, comentó, por lo que al ver a los niños corriendo por todo lado, para ella eso fue lo que necesitaba ver para cerrar el ciclo, por lo que ahora puede contar la historia.

Mabel Cartagena reveló si compraría la casa en la que vivió su infancia

Finalmente acotó que está agradecida por los sacrificios que sus padres hicieron por ellos a pesar de tener un matrimonio roto, por lo que a pesar de los buenos recuerdos que mantiene de su hogar de infancia, sus padres no, por lo que el dolor que les trae no le permite pensar en comprarla, además de no querer ella volver a dicho espacio ahora que han sanado y cerrado ese ciclo.