Mabel Cartagena atraviesa la crisis de los 40 y reveló quién es su nuevo amor platónico

Mabel Cartagena cumplió hace poco sus 40 años, y de acuerdo con una importante revelación ya empieza a sufrir la crisis de esa edad, confesando que tiene un nuevo amor platónico, uno tan inesperado que hasta sus amigas cercanas terminaron asombradas al enterarse quién es la persona en cuestión.

La colombiana suele ser muy abierta a través de sus redes sociales, compartiendo con sus seguidores todo tipo de anécdotas en sus historias, desde detalles con su familia hasta experiencias en solitario, bien sea de carácter divertido o un poco más serio.

Sin embargo, en esta oportunidad se trató de un detalle más cómico, ya que Mabel Cartagena le sacó varias carcajadas a sus amigas de un grupo de WhatsApp, además de dejarlas muy asombradas tras revelar quién es su nuevo interés romántico del mundo del espectáculo, asegurando que su elección puede tratarse del principio de la crisis de los 40.

“Les quiero contar una cosa, es que yo tengo un alba obsesiva, lo estoy presintiendo, será que es la crisis de los 40. No sé por qué pero estoy enamorada de los ‘BTS’. Oigan, yo no hago nada que no sea ver TikToks de los BTS. Yo siento que es como una enfermedad”, dijo la creadora de contenido en una nota de voz que compartió en una historia de Instagram.

Por otro lado, también le comunicó a sus amigas que su anterior amor platónico, el actor Mario Casas, ha quedado en el olvido a pesar que es más contemporáneo con ella.

“Ya yo veo a Mario Casas y ya yo no siento nada. Te lo juro, ya las piernas no me tiemblan. Yo veo una foto de Jungkook y, ay Dios mío, señor. Fuera galleta griega pa’ que lo partiera, Dios mío, este coreano. Qué ganas de que me succione como succionan ellos ese ramen con kimchi”, dijo enérgicamente Mabel Cartagena.

También compartió un par de videos divertidos sobre cómo los asiáticos comen ramen con kimchi y la presunta reacción de Mario Casas al enterarse que ella ya no estaba interesada en su físico.