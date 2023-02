“Me siento engañada”: Mabel Cartagena estalló por una mala pasada que le hizo su hermana

Mabel Cartagena quedó indignada con su hermana luego de que ella la llamara para una presunta emergencia, pero al final quedó involucrada en una indecorosa situación en la que tuvo que trabajar por varias horas y donde recibió una alimentación que, según la modelo, dejaba mucho qué desear.

En la últimas semanas, el contenido de la colombiana en sus redes sociales ha estado dividido entre su rutina y su vida en familia, su nueva obsesión con la cultura del Corea del Sur y la banda BTS, y también con su nuevo pasatiempo de 2023 que consiste en organizar y limpiar las habitaciones de casa a profundidad.

Y debido a esto último es que Mabel Cartagena terminó siendo engañada por su hermana, ya que le comentó que necesitaba tres maletas para una emergencia, pero cuando se las llevó se trataba de una treta para que la ayudara a mudarse de residencia: “estoy haciendo trasteo, no me he podido ni bañar. Mira esto”.

Esto implicaba que la creadora de contenido tenía que organizar sus prendas de vestir, clasificar y empacar varias de sus pertenencias en las distintas maletas, cajas y bolsas que estaban dispuestas, y por supuesto, ayudarla a organizar las cosas en su nuevo apartamento.

Pero en una de las historias compartidas por su hermana Viviana se puede ver lo molesta que estaba Mabel Cartagena por esta jugarreta que le hizo. “Me sacaste de la tranquilidad de mi casa, ni siquiera me he bañado, me da pena con estos señores este olor que yo tengo, discúlpenme. Voy a agarrar esta bolsa de basura y voy a empezar a botar”, dijo la colombiana muy exaltada.

También denunció que la comida que le brindó no estuvo a la altura del trabajo que desempeñó, quejándose porque solo le brindó una porción de arroz chino con pocos pedazos de pollo. “Me siento engañada”, escribió Cartagena en la historia mientras mostraba un rostro de indignación.