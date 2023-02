“Me despidieron”: Mabel Cartagena y su intento fallido de entrar al mundo deportivo

Mabel Cartagena dejó en evidencia que su punto fuerte es el entretenimiento y la farándula nacional e internacional, ya que a través de un video demostró que no cuenta con muchas aptitudes para desenvolverse en el deporte, anunciando que fue despedida después de poco tiempo de desempeñarse en esa área.

A través de sus redes sociales, la colombiana suele compartir con sus seguidores varios detalles de su vida, desde asuntos rutinarios, pasando por su nuevo pasatiempo de orden y limpieza, hasta momentos divertidos con su familia. Pero también suele actualizar a sus fans con los últimos chismes de la farándula nacional e internacional.

Sin embargo, recientemente le quiso dar una oportunidad al ámbito deportivo al involucrarse con el mundo del golf, a propósito de que sus dos hijos están recibiendo lecciones para desempeñarse de manera competente en esta disciplina.

“Yo de golf no tengo ni idea, así que no sabía qué palo pasar”, narró Mabel Cartagena en un video de Instagram mientras mostraba cómo sus hijos se quejaban y a la vez le enseñaban cómo debía desempeñarse y qué elementos debían pasarle. Pero al final, ella terminó siendo relevada de su cargo

“Oigan me despidieron. Te lo juro, me despidió Lucca de caddie. Me tocó llamar a Sebas”, dijo Mabel Cartagena muy avergonzada, ya que no había podido ayudar a su hijo. Afortunadamente, la mano de auxilio de su papá terminó siendo suficiente para que Lucca mejorara su juego.

Seguidamente, la creadora de contenido fue a supervisar a su otro hijo, Mateo, pero no fue recibida de la mejor manera a pesar de su buena intención, indicándole a su mamá que mantuviera la distancia: “acá estoy yo en medio de la nada, en un rincón y allá están ellos. No me dejan entrar”.