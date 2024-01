“Respete a sus mayores” Luis Alberto Posada le exige disculpas públicas a Yeison Jiménez

Luis Alberto Posada es un cantante y compositor nacido en Cartago, Valle del Cauca. Es conocido por su estilo popular y sus letras profundas que hablan de amor y desamor. Con más de 25 años de carrera musical, ha logrado consolidarse como uno de los grandes exponentes de la música popular en Colombia y en el mundo.

Por otro lado, Yeison Jiménez es un cantante y compositor oriundo de Manzanares, Caldas. Su estilo musical es una mezcla de música popular colombiana y música ranchera mexicana. Es conocido por sus letras que hablan sobre historias cotidianas y por su voz potente y emotiva. Con más de 10 años de carrera musical, Yeison ha logrado conquistar al público colombiano y latinoamericano.

Ambos son reconocidos por sus éxitos en el género popular y han sido ganadores de importantes premios en la industria musical. Sin embargo, hay algo que ha venido pasando en varios shows musicales en donde la rivalidad entre los dos artistas se ha vuelto más evidente, tanto así que el artista de 61 años le exigió a Yeison Jiménez que se retracte y pida disculpas por las falsas acusaciones.

Se dice que la rivalidad entre ellos comenzó varios meses atrás cuando Luis Alberto Posada supuestamente acusó a Yeison Jiménez de repetidamente dañar intensionalmente sus shows musicales. Desde entonces, han existido comentarios y rumores sobre la tensión entre ellos.

El maestro Luis Alberto Posada LE RESPONDE a Yeison Jimenez "Respete, no tire la piedra y esconda la mano" "Pidame disculpas públicamente" ¿Usted que opina? Posted by Despechados Club on Thursday, January 11, 2024

Hace poco, Luis Alberto Posada concedió una entrevista al programa ‘Lo Sé Todo’ del Canal 1 en donde comentó: " y yo pienso que usted mi Yeison se me debe de retractar públicamente, por que yo de usted nunca he hablado. Yo de usted no tengo pruebas y usted tampoco tiene pruebas de que yo dije o usted dijo, hermano”.

Lo cierto es que la tensión entre los dos artistas cada día es más evidente y tocará esperar que Yeison Jiménez se pronuncie nuevamente para poder finalizar las acusaciones y la rivalidad entre los artistas.