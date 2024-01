“Vas a pagar”: ‘La Liendra’ difundió noticias falsas y le llovieron amenazas y críticas

‘La Liendra’ terminó siendo duramente criticado y hasta recibió varias amenazas de parte de algunos usuarios de Instagram luego de que publicara una imagen en donde se podían leer noticias falsas en relación a él y a un evento polémico que le ha dado la vuelta al mundo, compartiendo en sus historias algunos de los malos comentarios que ha recibido.

El joven empezó el año muy emocionado al enterarse de que uno de sus eventos de 2023 terminó siendo nominado a los premios Esland, compartiendo categoría con streamers reconocidos de manera internacional como Ibai Llanos y ‘WestCol’.

Pero el influencer no solo se ha enfocado en hacer streams y planificar eventos, sino que también suele llamar la atención a través de sus ocurrencias en las redes sociales, con imágenes o videos cómicos sobre distintos tópicos.

Y en esta oportunidad, La Liendra publicó una imagen de un diario ficticio en donde se podía leer en el titular que decía: “La Liendra hace parte de la lista de yefri aptein”, refiriéndose al escándalo alrededor de Jeffrey Epstein y su caso sobre abuso de menores, y cómo presuntamente algunas celebridades habrían participado en este tipo de actividades.

En la misma imagen, el diario ficticio también expone que el creador de contenido asesinó a un caballo “de un orejazo”, burlándose de las orejas del joven, algo que muchos de sus seguidores han tomado en cuenta para hacer varios chistes.

En la parte inferior de la historia, el colombiano explica que esta imagen se la han enviado varios usuarios, aclarando que se trata de algo completamente falso: “me están mandando mucho esto y no sé si reír o llorar. Al igual aclaro que es mentiras, no me metan en problemas”.

La Liendra es amenazado por atentar contra caballos

Si bien varias pistas indican que la noticia compartida por el influencer es completamente falsa, tal parece que algunos usuarios de Instagram terminaron creyendo todo debido a que el joven recibió una serie de amenazas de aquellos que pensaron que realmente le quitó la vida a un caballo.

“Ojalá nunca te vea por la calle porque yo sí te devuelvo el dolor que causaste”, “Vas a pagar, orejón” y “Por fin llegó tu caída” son algunos de los comentarios que La Liendra ha recibido a propósito de las noticias falsas que él mismo difundió en sus historias.

De hecho, también dejó ver que un internauta está organizando una cabalgata en contra del streamer y del maltrato animal, a propósito de lo que el artículo falso decía sobre el streamer y un caballo.

En una historia final, el colombiano indicó que todo esto le dejó tres lecciones: aclarar cualquier tipo de noticia, no creer todo lo que se lee en internet y “no ensillar ni comprar ropa hasta que la cabalgata no esté confirmada del todo”.