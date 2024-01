Sara Uribe contó qué la hace diferente de otras mujeres

Sara Uribe le compartió a sus seguidores cuál es su valor y su mayor virtud, indicando en una sesión de preguntas y respuestas lo que considera que la hace diferente de otras mujeres, revelando que más allá de su figura, se trata de un par de aspectos de personalidad que la han ayudado a destacar entre la multitud.

La modelo ha estado muy presente en las redes sociales durante los primeros días del año, mostrando cómo recibió el 2024 en compañía de sus familiares, dejando ver cómo ha pasado estos días de vacaciones, además de interactuar directamente con sus seguidores de las redes sociales.

Y es precisamente a través de una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores que la presentadora estuvo revelando algunos detalles de su vida privada y profesional, informando a sus fans sobre diferentes facetas.

A propósito de esto, Sara Uribe tomó en cuenta una de las interrogantes de un usuario de Instagram para contar qué la diferenciaba de otras mujeres, indicando que no era un detalle de su figura, sino de su personalidad.

“Soy demasiado resiliente, soy demasiado fuerte, no sé cómo lo hago, es como que la fuerza de Dios. Soy muy tranquila y no le pago a la gente con la misma intención o el mismo daño que me hacen el mal a mí, que eso me parece demasiado bonito y curioso en mí. Es como que tengo la oportunidad de devolver muchas cosas, pero como que no soy capaz”, indicó la influencers en una historia.

Sara Uribe también habló de su intimidad

En la misma sesión de preguntas y respuestas, la joven aprovechó para hablar de un tema íntimo, indicando cuándo fue la última vez que hizo el amor, indicando que fue hace largo tiempo debido a que ha permanecido soltera una buena temporada.

“Hace ratico. Sino que ya es como difícil en este mundo, pero no imposible porque yo me vuelvo a enamorar y voy a conseguir el amor más lindo del mundo, ese hombre que se derrita por mí, que yo me derrita por él, que yo... Ay, ave María, mi amor. Espere y verá”, dijo Sara Uribe muy emocionada.

Sin embargo, de cara al final de su respuesta dejó entrever que pudo haber estado involucrada en un encuentro fugaz sin estar atada a un compromiso, ya que rectificó al indicar que no hace tanto que estuvo con un hombre.