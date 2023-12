“Me han llevado hasta este momento”: Sara Uribe envía decisivo mensaje

La espectacular Sara Uribe con cada una de sus publicaciones llena de mucha vitalidad en sus redes sociales, pues la energía que emana con su mirada, sonrisa y sensualidad atrapa a más de uno de los seguidores que conforman su comunidad digital.

Para la empresaria siempre es oportuno un mensaje de aliento a quienes siguen su carrera, y por medio de sus redes sociales se ha pronunciado sobre diversos temas, pero también para contar ciertos detalles de su vida como el más reciente.

Y es que ha publicado un seriado de imágenes con las que se despide del año 2023 y así trazar las metas del 2024, pero lo ha hecho con unas palabras sentidas y llenas de mucha vitalidad.

“¡Estoy lista para brillar! He pasado tiempo preparándome, cultivando mis habilidades y adquiriendo conocimientos para destacar en todo lo que emprenda. Mi determinación y dedicación me han llevado hasta este momento, y estoy lista para aprovechar todas las oportunidades que se me presenten”, escribió en primera instancia Sara Uribe.

Como cada año muchas personas en el mundo deciden dejar del lado alguna de las circunstancias de su vida para dar paso a cambios y metas próximas, y entre ellas no solo los materiales, sino las emocionales.

“No voy a dejar que el miedo o la incertidumbre me detengan, porque sé que tengo todo lo necesario para triunfar. Estoy lista para enfrentar cualquier desafío que se cruce en mi camino, con valentía y confianza en mí misma. Mi pasión y entusiasmo son mis motores, y no hay límites en lo que puedo lograr si los combino con mi trabajo arduo y enfoque. ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ acá te espero 2024 ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️”, finalizó Sara Uribe.

Tal y como era de esperarse la publicación de la exparticipante de ‘La Isla De Los Famosos’ se llenó de diversas reacciones por parte de la comunidad digital entre quienes la admiran y también los que discrepan de ella.

“El año con Fredy ❤️”, “Un espectáculo esta mujer”, “Eres luz en la Oscuridad ✨” y “Ella siempre es una diva que mujer tan hermosa ejemplo a seguir”, son solo algunas de las reacciones que destacan en el post de Sara Uribe.