“Mi sueño se está haciendo realidad”: Carolina Cruz se sometió a procedimiento para cambiar aspecto de su rostro

La reconocida periodista, Carolina Cruz, ha sido tema de conversación en las redes sociales luego de dar a conocer imágenes de la intervención a la que se sometió para cuidar y modificar el aspecto de una de las zonas de su rostro; procedimiento que no solo tendrá una sola sesión, ya que anunció la fecha del próximo encuentro con su especialista de cabecera.

Su aparición de lunes a viernes en el programa ‘Día a Día’ y su interacción constante con su comunidad en Instagram, plataforma en la que la siguen 7,5 millones de seguidores, ha permitido que el nombre de Cruz se vuelva una constante en Internet; a esto se le suma el inicio de su relación con el afamado piloto Jamil Farah; y la publicación constante de las ocurrencias de sus pequeños hijos Matías y Salvador

Esto le puede interesar: Marbelle aprovechó muestra de apoyo al pueblo ecuatoriano para acusar a Petro de descuidar las Fuerzas Militares

En esta ocasión ‘Caro’ decidió compartir su alegría con quienes las siguen, al mostrarles el producto y la técnica que está usando para trabajar el aspecto de su papada; métodos que no le provocaron dolor alguno, ya que no necesitan el uso de la anestesia. “Seguimos trabajándole a esta ‘papadita’, atacando esta papada, con un producto que me van a poner hoy por primera vez. (...) Es fantástico y no duele, eso es lo mejor. (...) Mi sueño se está haciendo realidad, están llegando productos que no duelen”, manifestó la mujer de 44 años en sus Historias en un reciente clip.

En las imágenes se observa a la vallecaucana recibir una sesión de masaje fácil con un gel que tiene como componente principal al colágeno, proceso que tendrá que repetir seis meses después para tener óptimos resultados, según su tratante.

No se lo puede perder: “Ella me ayuda a ver”: Iván Lalinde mostró a la mujer que le ayudó a encontrar la luz tras la muerte de su madre