De esta manera lucía el jurado de ‘La voz kids’ Aleks Syntek 14 años atrás

Aleks Syntek es un cantante, compositor y productor mexicano que ha estado en la industria musical por más de 30 años. Su estilo musical es muy versátil, pues ha incursionado en diferentes géneros como el pop, rock, electrónica y hasta la música clásica.

Además de su carrera como solista, Aleks Syntek ha trabajado con otros grandes artistas como Cristian Castro, Ana Torroja y Gloria Trevi. También ha sido reconocido por su trabajo como compositor, siendo autor de canciones que han sido interpretadas por artistas como Paulina Rubio y Luis Miguel.

Pero no solo se limita a la música, Aleks Syntek también es conocido por su labor filantrópica y su compromiso con el medio ambiente. Ha participado en diferentes campañas para el cuidado del planeta y ha sido embajador de la ONU para temas relacionados con el medio ambiente.

El cantante mexicano estará junto a Andrés Cepeda y Greeicy Rendón como el talento internacional en una nueva temporada del ‘reality’ de ‘La voz kids’.

A pesar de que el cantante mexicano guarda celosamente detalles sobre su vida personal, hace algunos años compartió cómo enfrentó el problema de la pérdida de cabello.

Después de notar marcadas entradas, el artista detrás del tema ‘Duele el amor’ optó por someterse a un procedimiento de implante capilar para contrarrestar la inseguridad que presentaba las áreas sin cabello en la parte frontal, según prensa mexicana.

En una entrevista con la periodista Adela Micha, el cantante le confesó: “Me cambié de ‘look’ porque conocí a una asesora de imagen que me hizo muy buenas sugerencias y observaciones porque mi antiguo ‘look’ me avejentaba, me hacía ver más grande y ahora lo transformó, me dejé la barba y el pelo más claro”, revelando que su nuevo cambio de look le funciono para verse más joven y lograr combatir la alopecia que lo atormentaba.