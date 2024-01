“Más regia”, Sara Uribe confesó la intervención que se haría para poder sentirse segura en bikini

Sara Uribe tras ganar ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, se ha consolidado como una de las modelos colombianas más cotizadas luego de su importante trayectoria como presentadora de ‘Estilo RCN’, ‘El Lavadero’, ‘Lo Sé Todo’, entre otros formatos de entretenimiento donde siempre destacó por su personalidad, carisma y belleza, por lo que en redes sociales suele robarse las miradas de quienes siguen de cerca lo que publica, ya que se ha convertido en un referente para muchas personas, más ahora que es madre, empresaria y ha demostrado cómo pudo levantarse después de sufrir una decepción amorosa.

A través de su cuenta de Instagram, la presentadora realizó una dinámica de preguntas y respuestas, en la cual una de ellas llamó la atención de sus miles de seguidores, por su contenido y temática. Luego del auge que han tenido en los últimos meses los procedimientos quirúrgicos de algunos famosos, Sara fue acreedora a algunas preguntas relacionadas a este tema.

Lea también: ¿Tan mal le fue con Fredy Guarín?: Sara Uribe dio curiosa respuesta sobre si volvería con uno de sus exnovios

Uno de sus fanáticos le preguntó si debía realizarse una cirugía plástica, a lo que ella respondió haciendo énfasis en que aquello es una decisión personal, diciendo, “No soy quién para decirle a alguien que se haga una cirugía plástica. Mi opinión sobre ellas es: a mí me gustan, yo me las he hecho, no le veo nada de malo si esa cirugía te va a ayudar a sentirte mejor contigo misma. Y si tú te sientes bien, lo vas a proyectar. Piensa bien la decisión”.

Sara Uribe reveló la intervención que se haría en su abdomen

La modelo y empresaria paisa, continuando con la dinámica, decidió responder otra pregunta de sus fans, la cual refleja aún más su postura frente a las intervenciones estéticas. Ante la pregunta “Qué cirugías o procedimientos estéticos tienes?”, Sara aseveró “Tengo implantes y he intentado quitarme un gordito que me salió después de que tuve a Jacobo en la parte superior del abdomen y ha sido imposible pues si quieren que les diga. Estoy viendo soluciones para poderme volver a sentir regia usando bikini”.

En diversas ocasiones Sara ha sido garante en sus redes sociales de la importancia del amor propio, el respeto por los ideales de cada persona y mantener una vida en donde prime la tranquilidad personal y salud mental. Es por esto, que a través de estas dinámicas, busca inspirar a sus seguidores a continuar su camino personal, sin compararse con los demás y buscando siempre su tranquilidad y felicidad.

Lea también: Tome nota: Sara Uribe reveló su secreto para ponerse ‘triple M’