¿Se viene el primero? ‘La Segura’ compartió pistas sobre su futuro como mamá

‘La Segura’ dejó entrever que podría estar preparándose para iniciar una etapa como mamá más pronto que tarde, publicando una serie de historias en las que habría brindado un par de pistas sobre su futuro maternal. También dejó claro que ni su estilo de vida ni su cuadro de salud le impedirán seguir adelante con esto.

La creadora de contenido ha mantenido una relación estable con el pastelero Ignacio Baladan desde hace más de un año, protagonizando una gran cantidad de escenas románticas en las redes sociales, haciéndose compañía tanto en los momentos importantes como en aquellos rutinarios, siempre dejando ver la química entre ellos.

Puede leer: “Me iba a morir”: ‘La Segura’ contó la aterradora experiencia que vivió durante un vuelo

Y si bien hay momentos en los que deben permanecer separados por varias semanas debido a sus compromisos de trabajo, cuando pueden estar juntos aprovechan el tiempo al máximo. Y de cara al comienzo del año 2024, el par le ha sacado provecho a sus vacaciones antes de empezar con su rutina de trabajo habitual.

La Segura e Ignacio Baladán se encuentra en Uruguay, tierra natal del pastelero, disfrutando de su tiempo libre y de las playas que este país le ofrece a sus turistas. En sus historias, la colombiana ha dejado claro que está tomando estos días para descansar y reconectar con ella misma.

Pero también dejó salir su lado más maternal en el proceso con un par de reveladoras historias en donde daría a entender que ya se está preparando para tener un hijo, todo a propósito de la compañía del pequeño sobrino de su novio.

En la historia, la joven muestra que está jugando en la arena con el niño, escribiendo: “no crean que yo no ando practicando. Soy buena con los juegos estáticos claramente jajajaja, cuento historias, canto musicales de niños y así me voy inventando juegos que no requieran mucho de mi cuerpo como correr y tal, porque no puedo”.

Lea también: “No soy ciega”, la Segura respondió críticas sobre su actual apariencia

El novio de La Segura también está practicando para ser papá

En la misma serie de imágenes, la creadora de contenido dio a entender que ella no es la única que está empezando a practicar para esta faceta, compartiendo una foto en la que aparece su novio tomando de la mano a su sobrino, indicando que el pastelero ya está entrenando para convertirse en papá.

“Viendo como practica para ser papá”, escribió La Segura en la historia en la que aparece Ignacio Baladán y su sobrino de espaldas mientras caminan por la playa.