“Se quedó sin nalgas”: ‘La Segura’ posó desnuda en Instagram y le llueven críticas

‘La Segura’ volvió a generar controversia en las redes sociales debido a que mostró su cuerpo completamente desnudo en Instagram para mostrar algunos detalles sobre su reciente extracción de biopolímeros, pero tal parece que terminó despertando las críticas de sus seguidores quienes no se midieron a la hora de hablar sobre su figura.

La creadora de contenido tuvo un año complicado en relación a las dolencia que le dejó su proceso con los biopolímeros, razón por la que tuvo que someterse a varios ‘bloqueos’ con un médico en Estados Unidos para poder calmar sus síntomas, la cuales eran cada vez más frecuentes y agudos.

Es por eso que de cara a los últimos meses del año tuvo que ser operada sin previo aviso, contando a través de sus historias que la intervención debió realizarse rápido para evitar que los síntomas escalaran y se presentaran complicaciones en el futuro.

A propósito de esto, La Segura ha comentado en varias publicaciones cómo le ha ido con este tratamiento, desde los medicamentos y cuidados que ha estado recibiendo hasta la manera en cómo ha logrado aclarar las cicatrices que le dejó esta intervención.

Para mostrar su avance, la influencer publicó una serie de historias en donde no solo mostraba un acercamiento de cómo quedaron sus glúteos después de la operación, sino que también dejó ver una foto en la que aparece completamente desnuda, de espaldas para mostrar sus cicatrices.

Si bien la joven hizo la publicación para dar a conocer el producto que se ha estado aplicando para atenuar sus cicatrices, admitió que también lo hacía para asegurar su compromiso con sus seguidores y mostrarse “real” frente a ellos.

La Segura recibió críticas, pero no se quedó callada

A través de otra historia, la creadora de contenido compartió el comentario que un usuario de Instagram le dejó a propósito de los videos donde muestra sus glúteos: “parce se quedó sin nalgas”.

Y a propósito de esto, no solo decidió atacar directamente al internauta, sino que también aprovechó para defenderse de los malos comentarios que ha recibido a propósito de sus recientes historias.

“Debería aprender que no se opina sobre cuerpo ajeno, guárdeselo para usted que no soy ciega, tengo un espejo y me veo todos los días en mi casa”, escribió La Segura en una historia.