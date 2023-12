⁠”No soy ciega”, la Segura respondió críticas sobre su actual apariencia

Natalia, más conocida como ‘La Segura’ en redes sociales, comenzó su carrera como influenciadora en YouTube gracias a sus videos sobre maquillaje, para luego generar contenido enfocado en la diversión y el entretenimiento de sus millones de seguidores en las diferentes plataformas en las que sube videos, por lo que está expuesta a recibir constantes críticas por su forma de vestir, su actitud e incluso, por como se ve su figura sin filtros.

Vale la pena recordar que la empresaria de productos de maquillaje se ha realizado una serie de cirugías para la extracción de biopolímeros en sus glúteos, por lo que su cuerpo cambió notablemente a comparación de las curvas que solía compartir en Instagram, algo que ella ha compartido sin tapujos e incluso ha demostrado que a pesar de lo difícil que ha sido el proceso, continúa en recuperación y sigue trabajando en fortalecer su autoestima para aceptarse tal cual se ve.

Es por ello que los malos comentarios le abundan, y tras publicar una serie de fotografías en sus historias, un hater le escribió por interno, lo que hizo que ‘La Segura’ hiciera público su comentario y de paso compartiera su reflexión sobre las críticas a su actual figura.

“Antes me avergonzaba mucho de mi cuerpo, que so gorda, que si la fibrosis en las piernas... que si esto y que si lo otro, ahora intento mostrarme tal cual soy, como estoy ahora, porque no les voy a decir que soy la MÁSTER en AMOR PROPIO porque NO lo soy, pero intento, quiero y estoy segura que atrás de la pantalla hay muchas mujeres sintiéndose mal por tener un cuerpo que no es igual a los que ven “en redes””, escribió la influenciadora.

Además comentó: “esto es lo que hay por ahora!... Está bien que tengan sus opiniones, que lo hablen con ustedes mismos”.

