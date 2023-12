“Me iba a morir”: ‘La Segura’ contó la aterradora experiencia que vivió durante un vuelo

‘La Segura’ le contó a sus seguidores lo aterrada que estaba durante un vuelo reciente, indicando que si bien ella está acostumbrada a viajar en avión con frecuencia y ha vivido varios episodios peculiares, este en específico fue muy diferente al de los demás. Incluso le envió un mensaje de despedida a dos de sus seres queridos.

La influencer suele mantenerse muy activa en sus redes sociales para mostrar varios detalles de su vida, además de una gran cantidad de contenido de interés para sus seguidores que va desde tutoriales de maquillaje hasta consejos en diferentes áreas, en especial en moda y estilo

En cuanto a su estilo de vida, la joven ha mostrado con frecuencia lo mucho que debe viajar no solo por varias zonas de Colombia, sino en diferentes partes del mundo, no solo por su trabajo en el mundo de las redes sociales, sino también por asuntos de salud y por vacaciones.

Y si bien está acostumbrada a viajar en avión, La Segura contó que en un reciente vuelo se llevó un enorme susto debido a la situación irregular que vivió, no solo por las turbulencias que experimentó durante el vuelo, sino por la reacción de los tripulantes ante ellas.

“Ustedes saben que yo no le tengo miedo a las turbulencias, he vivido en aviones desde hace muchos años y he pasado por las peores turbulencias del mundo y a mí no me dan ni cosquillas. Yo no sé qué paso ayer, yo no sé si era la tripulación, yo no sé si en realidad era muy fuerte”, empezó a narrar la influencer.

“Yo sentí que me iba a morir en ese avión. O sea, yo vi que como que los tripulantes de cabina empezaron a correr de un lado para otro, la gente empezó a gritar, el avión se movía, la señora no coordinaba al hablar, la que pusieron en el micrófono como que hablaba con susto”, contó.

La Segura quiso despedirse de sus seres queridos

La creadora de contenido también contó que en su desesperación y por el miedo a la fuerte turbulencia, asumió lo peor mientras estaba en pleno vuelo, al punto de que quiso dejarles un último mensaje de despedida a su mamá y a su novio, Ignacio Baladán.

“Yo dije: ‘los únicos que me alcanzó a despedir. De resto, que roten la bola’. Yo sentí que me iba a morir en ese avión”, contó La Segura entre risas.

También contó que no solo era ella quien estuvo asustada durante todo el viaje, sino que el resto de los pasajeros se mostraron muy incómodos.