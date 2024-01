Yina Calderón contó que casi muere por un incidente al celebrar la víspera de Año Nuevo

Yina Calderón le contó a sus seguidores la aterradora experiencia que vivió durante una fiesta el pasado 31 de diciembre mientras celebraba la víspera de Año Nuevo junto a su novio y varios de sus allegados, indicando que por unos minutos pensó que iba a morir ahogada debido a un incidente en el lugar.

La creadora de contenido se ha convertido en una de las figuras más polémicas de las redes sociales en Colombia, dando contundentes opiniones sobre diversos temas relacionados con la farándula nacional, protagonizado videos musicales subidos de tono e involucrándose en discusiones virtuales con diferentes personalidades.

Pero la joven también se ha vuelto reconocida por la manera en la que suele celebrar distintas fechas, bien sea en cumpleaños, graduaciones, aniversarios o durante sus presentaciones de guaracha, donde el alcohol y los bailes sugerentes suelen estar presentes.

Y durante la celebración para despedir el año 2023 no fue la excepción, ya que a través de sus historias mostró cómo la pasó en compañía de algunos allegados, además de su misterioso novio. Y si bien se veía que pasó una buena noche, no fue sino hasta hace pocas horas que confesó que un incidente la puso en peligro de muerte.

En una sesión de preguntas y respuestas, uno de sus seguidores le preguntó sobre cómo la pasó ese día, indicando que si bien disfrutó bastante, en medio de la celebración pasó un pequeño susto debido a que sintió que no podía respirar: “me estaba asfixiando, me iba a morir, me quedé sin respiración”.

Yina Calderón contó que su novio fue a ayudarla junto con algunos lugareños, pero no pudo hacer mucho en el momento debido a que repentinamente todos los presentes empezaron a huir del lugar, haciendo que el lugar entrara en caos.

¿Por qué Yina Calderón tuvo problemas para respirar durante la celebración?

En la misma serie de historias, la empresaria contó que debido a que estaba distraída no se dio cuenta que en las inmediaciones había una gran cantidad de altercados, razón por la que las fuerzas policiales tuvieron que intervenir, lanzando gas lacrimógeno para dispersar los disturbios, razón por la que este incidente le dificultó respirar de manera normal.

“Se formaron un poco de problemas y de peleas en mi pueblo, y la policía salió y tiró gas lacrimógeno por todos lados”, contó Yina Calderón, indicando que en ese momento pensó que la querían “asesinar”.

Al final de la historia, la joven contó que pudo respirar de manera normal luego de que su novio la ayudara a calmarse un poco, en especial al estar alejada del sitio donde se lanzaron el gas lacrimógeno.