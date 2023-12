¿Tiene un sugar daddy? Yina Calderón explicó sus motivos para salir con un hombre mayor

La empresaria Yina Calderón se ha dado a conocer en redes sociales por sus polémicas desde que participó en ‘Protagonistas de Nuestra Tele’. También se ha reinventado y ha sorprendido a sus seguidores con su faceta de DJ de guaracha, creadora de contenido, empresaria y hasta productora de reality show, además de dar de qué hablar por sus fallidas relaciones amorosas que terminan por su excesivo consumo de alcohol y su personalidad.

Ahora que le filtraron unos videos en donde se le ve muy cariñosa junto a un hombre mayor que ella, acuerpado y alto, la influenciadora ha dado mucho de qué hablar ya que en sus redes sociales había comentado que estaba de novia con un hombre de edad similar a la suya, pero ahora causó confusión sobre su verdadera vida sentimental.

Con su particular forma de ser, Yina comentó junto a un video en el que posa frente al espejo en un diminuto vestido multicolor, “El viejito me tiene más buenona”, para luego hablar abiertamente con sus seguidores en Instagram, a los que les reiteró que a ella no le gusta hacer contenido con sus novios y trata de mantenerlos en privado y lejos de los titulares, además de compartir lo que ha aprendido del amor y las razones por las que una mujer como ella, saldría con un hombre mucho mayor.

También indicó que a pesar de ser “tan escandalosa”, ha tratado de conseguir novios ajenos a su estilo de vida para evitar que sus seguidores conozcan si tiene novio o no, si terminó y demás.

“Bebé, pues qué… amor, usted lindo y con plata no lo va a conseguir: o lo consigue hermoso y pelado o lo consigue viejunguito, pero con plata... escoja” expresó la empresaria de fajas y tenis a quienes le preguntan directamente si sale con un hombre mayor que ella.

