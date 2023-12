Yina Calderón habla de la admiración que siente por 6ix9ine y su opinión por lo ocurrido con Yailin

Tal parece que durante el fin de semana la DJ y empresaria Yina Calderón fue más que cuestionada con respecto a su defensa hacía Tekashi 6ix9ine, al punto de tuvo que salir por medio de sus historias de Instagram a aclarar la situación. Durante su confesión reveló que gracias a él es que ella decide cuál color de cabello ponerse.

“Yo no estoy defendiendo a nadie. Ustedes saben que yo siempre he sido seguidora de 6ix9ine. Es más, yo me pinto o me empecé a pintar el cabello de colores es porque lo seguía a él lo veía a él, eso es una verdad”, dijo en primera instancia Yina Calderón.

Como bien es sabido la detención y liberación de Yailin ‘La Más Viral’ ocupó gran parte de las noticias en las últimas fechas con la revelación de imágenes y videos en los que se le veía atacando a su actual pareja. Por lo que la situación se hizo más que mediática, ante esto la colombiana decidió dar un paso atrás y explicar sus motivos al respecto.

“Lo que lo les digo es que, amor, en pareja de peleas es mejor uno no meterse. No se sabe si tiene la culpa la mujer, la tiene el hombre, porque si una mujer actúa también es porque algo pasó, pero son problemas de relaciones jodi@s. Si mi hermana pelea con su novio es mejor yo no meterme, si yo peleo con mi novio mi hermana no se mete, porque uno queda con el sapo lambón y ellos dos allá durmiendo acaramelados, enroscados y en cucharita, y nosotros aquí matándonos la cabeza”, agregó Yina Calderón.

Confesó que además ella ha sido agresiva en algunos momentos en los que ha estado tomada “yo no estoy justificando ni nada, pero eso es mejor no juzgar, bebés, yo en muchas ocasiones y no voy a hablar mierd@, yo he sido agresiva tomada con mis parejas, obvio ellos hacían algo para que uno se porte así. Y no la estoy justificando a ella, pero en algún momento todas hemos sido ella y nos hemos comportado como medio tóxicas”, finalizó Yina Calderón.