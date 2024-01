“Te extraño todos los días”: Paola Jara reveló la anécdota que la marcó para toda su vida

Paola Jara es una de las artistas de música popular más reconocidas en la esfera del entretenimiento, pues logró cautivar con su talento desde muy corta edad. Pero, esta no ha sido su única habilidad, ya que además de prepararse a nivel musical, también adelantó estudios en el diseño y la confección, integrando ambos talentos para seguir brillando tanto dentro como fuera del escenario. Pero, más allá de sus lujosas vacaciones y disfrutar de fin de año, la paisa reveló la anécdota que la marcó para toda su vida.

La intérprete de ‘Salud por él’, paso navidad junto a su familia en Medellín, en donde supo disfrutar de principio a fin, pues mostró a sus padres mostrando sus mejores pasos de baile y por ende, a ella junto a su pareja, Jessi Uribe. Ahora, para el pasado 31 de diciembre la situación cambió tus ahora decidieron reunirse ambas familias para pasar fin de año en Cancún, México. Sin embargo, los primeros días de este 2024 la cantante mostró la nostalgia que la alberga a pesar del buen momento que vive.

En medio de su más reciente aparición la cantante aseguró que una de las anécdotas que jamás podrá olvidar en su vida es precisamente, cuando su mascota Coffe falleció, pues ella a pesar de que ya había muerto lo sostuvo en sus brazos en la espera de la funeraria y se fue a orar al espacio predilecto en su hogar para esta actividad. Mientras que esto sucedía, Jessi se quedó en la sala cantando una de los temas de su nuevo álbum, ‘De lejitos’.

Ante el emotivo recuerdo la serie de emociones albergaron a la cantante quien no dudó en mostrarse sensible con sus fans: “Realmente cada vez que la escucho lloro, sentí que en ese momento que la estaba cantando como si Coffe se estuviera despidiendo de mí y me la estuviera cantando”.

Luego de sus declaraciones la paisa compartió una serie de imágenes donde su mascota es la protagonista, Paola aseguró: “Te amaré por siempre mi chiqui“. Asimismo, la artista aseguró que lo extraña todos los días de su vida. Lo cierto es que Paola ha dejado claro el inmerso amor que siente por sus mascotas a quienes considera como sus hijos y a quiene busca darle lo mejor posible.