Vanessa de la Torre en contra de la administración de Claudia López por ‘joyita’ con el pico y placa en Bogotá

La reconocida y laureada periodista Vanessa de la Torre, decidió hacer uso de su perfil en la red social ‘X’, para mostrar su indignación por la última decisión tomada en la administración de Claudia López, en relación con el funcionamiento de la medida del pico y placa en la capital , para el fin de este 2023 y el inicio del año venidero. ¿Qué dijo?

La comunicadora caleña, que en los últimos meses ha ejercido labores en Caracol Radio, decidió compartir con sus más de 525.000 seguidores, su opinión respecto al funcionamiento de este lineamiento para la movilidad de vehículos, luego de que, a diferencia de años atrás, no se suspendiera. “Bogotá desocupada, deliciosa y los pocos que están no pueden sacar sus carros porque en una decisión arbitraria no quitaron el pico y placa”, manifestó De la Torre, declaraciones que fueron tomadas por muchos internautas por una ‘pulla’ directa a López, misma que le entregará el bastón de mando de la ciudad a Carlos Fernando Galán en próximo primero de enero.

Bogotá desocupada-deliciosa- y los pocos que están no pueden sacar sus carros porque en una decisión arbitraria no quitaron el pico y placa. — Vanessa De La Torre (@vanedelatorre) December 30, 2023

¿Cómo funcionará el pico y placa en Bogotá para el cierre del 2023 y el inicio del 2024?

Días atrás, la secretaria de Movilidad, Deyanira Ávila, dio a conocer que en este periodo no se levantará la medida, afirmando que el ente que dirige tendrá “más de 1376 unidades en vía y 70 operativos diarios”, y que “dentro de la ciudad se mantiene el pico y placa en los puentes festivos, especialmente el que se viene de Fin de Año y de Reyes, en el que habrá pico y placa regional”.

Los vehículos particulares que se movilicen por estas fechas en Bogotá, tendrán que tener en cuenta que: Los Días Pares pueden circular las placas 6-7-8-9-0; y Los Días Impares, las placas 1-2-3-4-5. Adicionalmente, esta restricción funcionará de 6:00 a.m a 9:00 p.m.

