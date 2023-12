A horas de su posesión, Mónica Rodríguez ‘paro en primera’ a Fico por mensaje ‘esperanzador’ para Medellín

Horas antes de dar inicio a su segundo periodo como alcalde de la ciudad de Medellín, Federico Gutiérrez decidió hace un acto para brindarle a quienes votaron por él una perspectiva de lo que será su nuevo mandato; hecho que no fue desaprovechado por quienes no está de acuerdo con sus ideales políticos y administración gubernamental, dentro de ellos la reconocida periodista Mónica Rodríguez, quien aprovechó el momento para lanzarle una fuerte ‘pulla’, que fue aplaudida por varios internautas.

“A partir del 1 de enero volverá el amor por Medellín. Volverá la transparencia. Volverá la unidad como sociedad. Volverá el respeto por la empresa privada. Volverá el respeto por las Universidades. Volverá el trabajo articulado. Volverán las calles sin huecos y los jardines. Volverá a ser Medellín”, fue la misiva que rezó entusiasmado en su cuenta de ‘X’', quien superó con creces en votaciones a Juan Carlos Upegui en las elecciones realizadas el pasado domingo.

Esto le puede interesar: Cony Camelo arremetió en contra de los amantes de la tauromaquia que abuchearon a Petro en Cali

Ante las palabras de Gutiérrez, y como buena paisa con carácter aguerrido, la presentadora de Canal 1, decidió lanzarle una fuerte respuesta a ‘Fico’, reposteando su publicación en la misma red, en la que más de 1,4 millones de navegantes digitales la siguen. Misma en la que recientement e mostró su preocupación por los miles de turistas que llegaron en cinco cruceros a la ciudad de Cartagena para este fin de año.

“Parece que lo que no volverá es poder responder a sus trinos. Un alcalde cerrado”, y “Un alcalde buscando comité de aplausos. Curiosa continuidad” manifestó la exmiembro del elenco de ‘ Día a Día’, ‘pullita’, que fue apoyada en los comentarios de la siguiente manera: “Un alcalde buscando fanáticos, no ciudadanos”, “Más de lo mismo y la gente aún no se defiende”, “Nefasto personaje”, y “No creo que vuelva todo eso”, fueron algunas de las reacciones.

No se lo puede perder: “Al corazón”: Jorge Alfredo Vargas de Noticias Caracol celebró por la vida y salud de su madre con conmovedor acto