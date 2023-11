“Vamos a estudiar una reformulación”: Galán anunció posible modificación en el pico y placa de Bogotá

El 1 de enero de 2024, el alcalde electo de Bogotá por el Partido Nuevo Liberalismo, Carlos Fernando Galán, se posesionará como primer mandatario de la capital.

Como parte de su agenda en los próximos cuatro años, está el tema de movilidad en medio de los cientos de frentes de obra que se adelantan en la ciudad.

Pues bien, recientemente durante el XX Congreso Nacional de la Infraestructura, en el foro ‘Ciudades Capitales: el nuevo cuatrienio’, en Cartagena, Galán anunció posibles cambios en el Pico y Placa.

“Bogotá está y va estar cada vez más en obra. Eso requiere de un plan de manejo de tráfico no limitado en la obra y alrededor de la obra sino en toda la ciudad y eso contempla una revisión del pico y placa”, afirmó.

Para ello, dijo, revisará la fórmula con estudios técnicos con el fin de evaluar si es viable que esta medida no se aplica todo el día y si durante una franja horaria.

“Ustedes saben que el pico y placa tiene un impacto económico y la obra pública así como tiene un beneficio por cuenta de los beneficios, tiene un impacto económico. Eso afecta muchos sectores de la economía, hay que combinar las herramientas y en esa combinación vamos a estudiar una reformulación del pico y placa con un estudio técnico”.

¿Se dejaría de comprar dos carros? La propuesta con IA para modernizar el pico y placa en Bogotá

El colectivo juvenil Más Acciones, Menos Rostros, demandó en mayo de este año, la nueva modificación del pico y placa en Bogotá, la cual fue admitida en el juzgado 45 Administrativo del Circuito de Bogotá.

“Creamos un algoritmo que toma la base de datos del Registro Único Nacional de Tránsito para que empiece a coordinar las letras y los números con inteligencia artificial. Entonces nosotros proponemos es sacar de circulación dos letras y dos números al día. Ejemplo; este miércoles salen AB14, mañana CZ25 y así sucesivamente hasta completar la semana. Todos salen.

Es así como al sacar cuatro dígitos y no solo uno como es ahora, estamos sacando de tránsito al día 6 vehículos de cada 10 y no 2 de cada 10, como resulta con la medida del Distrito. Eso implica que tú solo vas a tener pico y placa una vez a la semana, no dos o tres.

De esta forma empezamos a mudarnos a la tecnología porque estamos muy atrasados. ¿Cómo empezar? En Arizona y California, digitalizaron la placa de metal. Lo que quiere decir que cuando tienes pico y placa se vuelve roja, cuando no se pone en verde y es más funcional para el Control de Tránsito y Transporte. No es costo”, explicó para PUBLIMETRO, Nicolás Ramos, excandidato a la Alcaldía de Bogotá por el movimiento ‘Más Acciones, Menos Rostros’.