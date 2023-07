“Sentí que me estaba castigando”: Laura Acuña confesó los cuatro años que padeció con tal de cumplir uno de sus sueños

Laura Acuña es una famosa presentadora y actriz colombiana quien se ha destacado en algunas producciones como ‘Muy buenos días’, ‘La Voz’ y ‘El último hombre sobre la tierra’. Actualmente, está dedicada a sus hijos Helena y Nicolás y profesionalmente a su programa ‘La Sala de Laura Acuña’ el cual lleva a cabo desde hace más de un año.

La bumanguesa estuvo haciendo en el programa de Carolina Cruz el cual está enfocada a las mamás de la farándula nacional y sus diversas historias con el proceso de cada uno de sus hijos. Como es bien conocido, Acuña tuvo que atravesar complejos momentos para tener sus dos pequeños. La presentadora aseguró que con su esposo durante los primeros años acordaron no tener hijos, esto por cuestiones económicas, labores y de tiempos.

Años más tarde Acuña y luego de presentar fuertes síntomas le diagnosticaron endometriosis grado 4, motivo por el cual le indicaron que no podría tener hijos: “Fue un balde de agua fría”, reiteró Laura. Sin embargo, apareció su deseo de tener hijos, en donde, pues por cuatro años buscó quedar embarazada a partir de diversos métodos, sin embargo, cada mes, según ella traía consigo una noticia negativa.

Asimismo, Acuña resaltó que para sus dos hijos son un milagro teniendo en cuenta la condición que durante bastante tiempo pasó con tal de convertirse en madre: “Para Dios no hay nada imposible y llegan cuando uno está preparado”. La presentadora dejó claro esta etapa de su vida no resultó para nada sencilla, pues la serie de emociones de frustración, tristeza y desilusión fueron más que evidentes en donde varias preguntas comenzaron a rondar por su cabeza.

“En algún momento sentía que me estaba castigando, decía yo que he hecho para no poder tener hijos o sea yo que he hecho para no merecerme este regalo”, reiteró Acuña. Laura reiteró que logró hacer las pases con Dios, según ella, después de la rabia, pataleta y tristeza por no poder quedar en embarazo.

Luego al hacer, las pases, según ellas, ya con más calma y dejando todo a su voluntad se enteró de que estaba embarazada de su primera hija la emoción, el agradecimiento de que todo llega en el momento justo fueron sus principales sensaciones. Sin embargo, tiempo después quiso intentar tener un segundo hijo tuvo un aborto espontáneo a sus 8 semanas, es decir, dos meses de embarazo: “Me dio durísimo, no fue sencillo, ese proceso me tocó en sala de cirugía”.

Finalmente, la presentadora reiteró que este es el motivo por el que siempre que publica una foto de su hijo Nicolás agrega un arcoíris, pues tanto él como Helena han sido un milagro en su vida.