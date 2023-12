Diego Sáenz le contestó contundentemente a quienes lo criticaron por celebrarle el cumpleaños a su perro Rey

Desde hace cuatro años, el 28 de diciembre se ha convertido en una de las fechas más especiales para el reconocido presentador de televisión, Diego Sáenz, quien deja atrás las bromas del ‘Día de Inocentes’ , para celebrar la vida de su ‘hijo’ de cuatro patas. Ante las críticas por festejarle el cumpleaños a su ‘peludito’, Sáenz decidió darles cátedra a sus detractores con unas contundentes palabras.

El 2023, fue uno de los años de más sube y baja de emociones para quien hiciera parte de los cocineros de la quinta temporada de MasterChef Celebrity Colombia; quien en este periodo de tiempo también tuvo que pasar por una circunstancia bastante dolorosa, el fin de su relación sentimental con la actriz y modelo Laura Barjum.

Sin catalogar si su día fue triste o feliz, siempre había alguien en su hogar para llenarlo de alegrías, su mascota, Rey, un pastor alemán al que considera como su ‘hijo’; mismo que lo inspiró para mandarle unas palabras a quienes le mandaron varios mensajes negativos por festejar el cumpleaños del canino, mensajes que acompaño con un carrusel de fotografías en su cuenta de Instagram, plataforma en la que acumula 570.000 seguidores.

“Hay muchos humanos a los que le parece rídiculo que celebre los 4 años de vida de Rey, pero lo que no saben es que son 4 años, sonde él me ha enseñado más que cualquier maestro humano. Gracias por traer tanta felicidad y amor a mi vida”, manifestó el presentador, que decidió, desde la llegada del ‘perrito’, crearle su propias redes sociales, en las que miles de personas observan el día a día del can.

